Кандидатуру экс-главы МЧС Пучкова выдвинули на пост сенатора от Приморья

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил кандидатуру экс-главы МЧС России Владимира Пучкова на пост сенатора от региона. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Владимир Андреевич идет в сенаторы. Это окончательное решение», — сказал Тарасенко журналистам после региональной конференции «Единой России» во Владивостоке.

Ранее глава Совфеда ​Валентина Матвиенко допустила возможность, что Пучков станет сенатором от Приморья, подчеркнув, что решение о кандидатуре сенатора — прерогатива губернатора региона.

Также корреспондент агентства сообщил, что в ходе конференции Андрея Тарасенко выдвинули на пост главы Пермского края. По итогам голосования он набрал наибольшее количество голосов — 165. Во время предвыборной кампании Тарасенко заявил о приоритетах своей деятельности на посту — повышение уровня жизни в крае и обеспечение трудовой занятости местных жителей.