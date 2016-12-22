Экс-главе МЧС Владимиру Пучкову предложили пост сенатора

Бывший глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором от Приморского края. «Ценз оседлости» для Пучкова действовать не будет, так как у него есть генеральское звание

Владимир Пучков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Отправленный в отставку глава МЧС Владимир Пучков может стать членом Совета Федерации, рассказали РБК два источника в верхней палате и подтвердил собеседник, близкий к министерству.

«Ждем в Совете Федерации», — заключил источник в ведомстве. Такое решение серьезно обсуждается, но окончательно не принято, отметил в разговоре с РБК федеральный чиновник.

Экс-министр может выдвинутся в верхнюю палату от врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, рассказал собеседник РБК в Совфеде. В таком случае он займет место сенатора Светланы Горячевой, об уходе которой из верхней палаты РБК писал 18 июня.

Переход бывшего министра в верхнюю палату один из источников в Совфеде объяснил практикой «не оставлять без работы отставленных высокопоставленных чиновников и государственных деятелей».

Сенатор Горячева и пресс-служба администрации Приморского края не ответили на запрос РБК. С Пучковым РБК связаться не удалось.

По закону «О порядке формирования Совета Федерации», кандидат в сенаторы должен провести не менее пяти лет непосредственно до выдвижения в регионе, который будет представлять, или не менее 20 лет в совокупности. Но этот «ценз» в прошлом году был отменен для высокопоставленных военных и юридических чинов — благодаря поправкам, разработанным сенаторами Андреем Клишасом и Андреем Кутеповым. «Ценз оседлости» для Пучкова действовать не будет, так как он является генерал-лейтенантом запаса.

Пучков стал единственным министром силового блока правительства, который не попал в состав нового правительства Дмитрия Медведева. На посту министра его сменил Евгений Зиничев, ранее занимавший пост заместителя директора ФСБ.

В начале мая РБК писал о готовящейся отставке Пучкова. По словам источников РБК, причиной отставки стали, в частности, проблемы в работе пожарной охраны и пожарного надзора, которые вскрылись после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», утверждали источники. По словам одного из них, этот пожар «стал последней претензией руководства страны к​ министру МЧС».