ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,77 62,51 EUR Нал. 74,38 73,06 USD Бирж. 63,10 +0,32 EUR Бирж. 73,61 +0,16 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6170,00 -85,90 IMOEX 2234,93 -0,08% RTSI 1113,60 -0,59% Brent 75,60 +1,96% DJIA 24323,38 +0,29% Nasdaq 7569,56 +0,50%
Экс-главе МЧС Владимиру Пучкову предложили пост сенатора
Лента новостей
Глава киберполиции Украины обвинил Россию в подготовке масштабной атаки 19:17, Политика Итоги дня: позитив на внешних рынках не удержал рынок акций от снижения 19:16, Quote Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 19:15, Спецпроект РБК Спорт Трамп и Эрдоган договорились встретиться на полях саммита НАТО в Брюсселе 19:06, Политика Палестина подтвердила встречу Аббаса с Путиным 18:58, Политика В Москве вырос спрос на офисы демократичного сегмента В- и С 18:57, Строительство Экс-главе МЧС Владимиру Пучкову предложили пост сенатора 18:57, Политика Порошенко разрешил силовикам напрямую закупать оружие за рубежом 18:53, Политика Сборная Франции вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе 18:53, Спорт УЕФА разрешил продажу пива на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы 18:45, Общество Консульство Испании в Москве сократит срок оформления виз 18:41, Общество Как оформить КАСКО за пару часов со смартфона 18:38, РБК и Ингосстрах Строительный кран упал на жилую многоэтажку в Казани 18:34, Общество Минтранс передумал индексировать «Платон» с 1 июля 18:34, Общество Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 12 18:30, Quote Генконсульство сообщило о гибели россиянина в Турции 18:24, Общество Медведев выразил соболезнование родным поэта Андрея Дементьева 18:19, Общество АвтоВАЗ отзовет более 7 тыс. машин Lada Xray из-за проблем с подвеской 18:13, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 18:09, Партнерский материал Медведеву предложили меры по стимулированию бизнеса не увольнять пожилых 18:03, Экономика Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа 18:00, Политика Володин прокомментировал отказ во въезде на Украину внуку Примакова 17:59, Политика Картину Уорхола продали по частям на первом криптовалютном аукционе 17:55, Стиль Митрохин подал иск к «Яблоку» после отмены его выдвижения в мэры 17:55, Политика 17 трендов с мужских Недель моды: что носить в 2019 году 17:49, Стиль Рынок США сегодня: после сильного падения акции нацелились на рост 17:48, Quote 10 советов тем, кто хочет интересно провести время в Израиле 17:45, РБК и Минтуризма Израиля​ Бенедикт Камбербэтч полысел для новой роли в сериале о Brexit 17:41, Стиль
Экс-главе МЧС Владимиру Пучкову предложили пост сенатора
Новое правительство, 18:57
0
Экс-главе МЧС Владимиру Пучкову предложили пост сенатора
Бывший глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором от Приморского края. «Ценз оседлости» для Пучкова действовать не будет, так как у него есть генеральское звание
Владимир Пучков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Отправленный в отставку глава МЧС Владимир Пучков может стать членом Совета Федерации, рассказали РБК два источника в верхней палате и подтвердил собеседник, близкий к министерству.

«Ждем в Совете Федерации», — заключил источник в ведомстве. Такое решение серьезно обсуждается, но окончательно не принято, отметил в разговоре с РБК федеральный чиновник.

Экс-министр может выдвинутся в верхнюю палату от врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, рассказал собеседник РБК в Совфеде. В таком случае он займет место сенатора Светланы Горячевой, об уходе которой из верхней палаты РБК писал 18 июня.

Переход бывшего министра в верхнюю палату один из источников в Совфеде объяснил практикой «не оставлять без работы отставленных высокопоставленных чиновников и государственных деятелей».

Сенатор Горячева и пресс-служба администрации Приморского края не ответили на запрос РБК. С Пучковым РБК связаться не удалось.

По закону «О порядке формирования Совета Федерации», кандидат в сенаторы должен провести не менее пяти лет непосредственно до выдвижения в регионе, который будет представлять, или не менее 20 лет в совокупности. Но этот «ценз» в прошлом году был отменен для высокопоставленных военных и юридических чинов — благодаря поправкам, разработанным сенаторами Андреем Клишасом и Андреем Кутеповым. «Ценз оседлости» для Пучкова действовать не будет, так как он является генерал-лейтенантом запаса.

Пучков стал единственным министром силового блока правительства, который не попал в состав нового правительства Дмитрия Медведева. На посту министра его сменил Евгений Зиничев, ранее занимавший пост заместителя директора ФСБ.

В начале мая РБК писал о готовящейся отставке Пучкова. По словам источников РБК, причиной отставки стали, в частности, проблемы в работе пожарной охраны и пожарного надзора, которые вскрылись после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», утверждали источники. По словам одного из них, этот пожар «стал последней претензией руководства страны к​ министру МЧС».

Кто такой Владимир Пучков

Владимир Пучков родился в 1959 году. Образование получил в Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева, затем служил в инженерных войсках. После этого Пучков стал начальником лаборатории в Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева, в 1995 году был назначен начальником научно-исследовательского управления Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В 1997 году он стал заместителем начальника департамента министерства по мероприятиям защиты населения и территорий. В 2003 году Пучков возглавил этот департамент, а в 2006-м был назначен начальником Северо-Западного регионального центра МЧС. В 2007 году он стал заместителем министра, а в 2012-м — главой ведомства.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
Теги: Владимир Пучков , МЧС , Совет Федерации
Главное
Медведеву предложили меры по стимулированию бизнеса не увольнять пожилых Экономика
Материалы по теме
Путин предложил ввести обязательные противопожарные декларации Бизнес
Новое правительство. Главное Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter