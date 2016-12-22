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Экс-министр Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья
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Экс-министр Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья
Политика, 08:17
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Экс-министр Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья
В Приморье имя Пучкова хорошо известно, уверены в штабе Андрея Тарасенко, — в августе 2016 года он помогал местным жителям в борьбе с последствиями тайфуна «Лайонрок»
Владимир Пучков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков стал руководителем предвыборного штаба временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение предвыборного штаба политика сообщает «Интерфакс».

В Приморье, как отмечается в этом заявлении, имя Пучкова хорошо известно. «В 2016 году он в должности министра боролся с последствиями тайфуна «Лайонрок», — напомнили в пресс-службе. Тогда из-за сильных дождей в ряде районов Приморского края начались наводнения. Затопленными оказались 300 домов, еще порядка 30 км на нескольких десятках участков автомобильных дорог из-за стихии были разрушены. Эвакуированы были более 1 тыс. местных жителей. Последствия происшествия в регионе ликвидировали 12 тыс. спасателей. Пучков тогда вместе с занимавшим на тот момент должность губернатора Приморья Владимиром Миклушевским совершили на вертолете облет
наиболее пострадавших районов края. От должности Миклушевский был освобожден от по собственному желанию в октябре прошлого года.

Теперь же кандидатом на выборы главы Приморья представители местного отделения партии «Единая Россия« выдвинули Тарасенко. Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморья после ухода Миклушевского осенью 2017 года. Документы о выдвижении на пост губернатора в краевой избирком политик подал 11 июля.

До этого, 30 июня, Тарасенко предложил кандидатуру экс-главы МЧС России на пост сенатора от региона. Прежде о том, что Пучков может перейти в Совфед РБК сообщили два источника в верхней палате и подтвердил собеседник, близкий к МЧС. Также это допускала глава Совфеда ​Валентина Матвиенко. Один из источников РБК объяснял переход бывшего министра в верхнюю палату парламента практикой «не оставлять без работы отставленных высокопоставленных чиновников и государственных деятелей».

Пучков лишился должности главы МЧС после утверждения в России нового состава правительства 7 мая.​ Чиновник стал единственным министром силового блока, который не попал в новый кабмин. Его сменил Евгений Зиничев, который прежде занимал пост заместителя директора ФСБ.

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября. Помимо Тарасенко, о своем желании побороться за этот пост уже заявили депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко (от партии КПРФ), депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР), а также краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость). Все они уже подали документы в местный избирком.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Пучков , МЧС , предвыборный штаб
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