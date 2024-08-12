Власти заявили о контроле над Беловским районом Курской области

Обстановка в Беловском районе спокойная, он не занят и контролируется российскими войсками, отметил Лобов. Вместе с тем «на окраинах и на границе» с Суджанским районом есть украинские соединения, сообщил он

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Беловский район Курской области находится под контролем российских вооруженных сил, заявил врио зампредседателя правительства региона Евгений Лобов в эфире «Соловьев Live».

«Райцентр (административный центр — слобода Белая. — РБК) <...> не занят, <...> абсолютно спокойная обстановка. <...> На окраинах и на границе с Суджанским районом, безусловно, присутствуют соединения врага, но в самом Беловском районе обстановка спокойная. <…> Повторюсь, что касается Беловского района, то [он] не занят. Беловский район сегодня контролируют <...> наши вооруженные силы», — сказал он.

Беловский район соседствует с Суджанским, где около недели назад ВСУ прорвали границу, а также Краснояружским районом Белгородской области. Во всех трех районах ведется эвакуация населения.

Глава района Николай Волобуев утром 12 августа охарактеризовал обстановку в муниципалитете как «очень напряженную». Днем ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, однако российским военным удалось стабилизировать ситуацию. Минобороны в тот день отчитывалось о пресечении попытки прорыва украинских войск в Беловский район.

Бои в приграничных районах ведутся с 6 августа, когда украинские силы вторглись в Суджанский и Кореневский районы Курской области. Как сообщил Смирнов, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов в регионе, в них остались 2 тыс. человек.

По данным курских властей, эвакуации из приграничных районов области подлежат 180 тыс. человек, из них 121 тыс. уже выехали самостоятельно. В результате атаки, согласно последним данным, погибли 12 жителей, еще 121 человек получил ранения.