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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района

Курский оперштаб принял решение вывезти жителей приграничного Беловского района
Сюжет
Военная операция на Украине
В этот район уже пытались прорваться ВСУ, туда заходила украинская ДРГ. Ситуацию в муниципалитете власти охарактеризовали как «очень напряженную»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Оперштаб в Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района региона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Поручил региональному минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района», — написал он в телеграм-канале.

Беловский район соседствует с Суджанским, где около недели назад ВСУ прорвали границу, а также Краснояружским районом Белгородской области, где тоже решили вывезти жителей из-за активности ВСУ у границы.

Глава района Николай Волобуев утром 12 августа охарактеризовал обстановку в муниципалитете как «очень напряженную». Он сообщил, что из села Долгие Буды жители могут быть эвакуированы на автобусах. Также Волобуев назвал 10 населенных пунктов (райцентр слобода Белая, села Белица, Песчаное, Долгий Колодезь, Щеголек, Малосолдатское, Долгие Буды, деревни Корочка, Слободка, поселок Коммунар — все они находятся поблизости от Суджанского района), жители которых могут лично обратиться к главе района в Telegram или «Вконтакте», чтобы их вывезли на автомобилях.

«Кто еще остался на территории — убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — подчеркнул Волобуев.

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Фото:Дмитрий Серков / РБК

После того, как 6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском и Кореневском районах, в приграничье Курской области была объявлена добровольная эвакуация, она коснулась и Беловского района.

10 августа Смирнов сообщил, что в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, но ситуация была стабилизирована. Минобороны на следующий день сообщило, что пресекло попытки прорыва украинских сил в Беловский район.

Ведомство отчиталось о ракетных и артиллерийских ударах по живой силе и технике ВСУ в райцентрах Суджа и Коренево, деревне Старая Сорочина и села Борки Суджанского района — это село находится вблизи населенных пунктов, относящихся к Беловскому району.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область эвакуация Военная операция на Украине Алексей Смирнов
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