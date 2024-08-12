Белгородский губернатор объявил об эвакуации из Краснояружского района
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о перемещении людей из Краснояружского района области.
«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <...> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал он.
Накануне Гладков говорил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга, который находится рядом с Курской областью, недалеко от Суджи, и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома. По его словам, для жителей Краснояружского района была тревожная ночь, «все следим за событиями в Курской области».
Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении попыток прорыва украинских сил. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек. Глава Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»