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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор объявил об эвакуации из Краснояружского района

Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков сообщил об «активности врага» на границе Краснояружского района. Накануне он говорил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел решили временно покинуть свои дома

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о перемещении людей из Краснояружского района области.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <...> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал он.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Накануне Гладков говорил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга, который находится рядом с Курской областью, недалеко от Суджи, и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома. По его словам, для жителей Краснояружского района была тревожная ночь, «все следим за событиями в Курской области».

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении попыток прорыва украинских сил. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек. Глава Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.

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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область эвакуация
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