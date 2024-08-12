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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

«Шли на полусогнутых». Жители курского приграничья — об эвакуации

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Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
В Курской области после атаки ВСУ на приграничье эвакуировали 121 тыс. человек. Как выезжают люди, кто им помогает и что их ждет дальше — в репортаже РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

«Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы»

Нападение ВСУ на Курскую область началось утром 6 августа. Власти региона приступили к эвакуации 8 августа, сообщил в понедельник, 12 августа, врио губернатора Алексей Смирнов.

«8-го числа приступили [к эвакуации] полностью все шесть приграничных районов и два района, граничащих с атомной станцией. Итого это 180 тыс. человек. Выехали и эвакуированы на сегодняшний день 121 тыс. человек, 59 тыс. — работа продолжается», — сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

О судьбе 2 тыс. человек точно ничего не известно, они проживают в 28 населенных пунктах области, которые контролируют украинские силы, сказал Смирнов.

Многие из тех, кто был вынужден покинуть свои дома, разместились в пунктах временного размещения в Курске. Они рассказали РБК, что системной эвакуации из отдаленных сел и деревень в первое время не было. Охранявший агроферму в Судже Вячеслав говорит, что его с родителями вывозил волонтер Юрий, который приехал и дал им на сборы десять минут. «У меня даже чемоданчик не был собран, документы похватали, я в чем ходил во дворе, в том и уехал, — вспоминает Вячеслав, — только кошкам успел корм насыпать и воду налил». Он одет в дырявую футболку.

Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
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Фото:John Moore / Getty Images

Волонтер быстро запихнул их семью в Lada Granta и дал по газам. Из города выезжали проселочными дорогами, кружили по деревням — важно было не нарваться на диверсионные группы. Дорога от Суджи до Курска заняла три часа вместо обычного часа. «Всю дорогу Юра гнал и заставлял меня смотреть в небо [в поисках дронов]», — говорит Вячеслав. По его словам, на пути было много разбитой и сожженной техники. Вячеслав заметил, что у большинства машин были выбиты задние стекла: «Дрон на скорости бьет заднее стекло, влетает в салон и взрывается, как ты от него скроешься?»

Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

Пенсионерка Нина из села Махновка говорит, что у кого была машина, те выехали, но много людей осталось: «В Махновке около 700 дворов, третья часть там живет».

Основатель волонтерской организации «Домик добрых дел» Светлана Козина отмечает, что те, кто собирает по деревням оставшихся жителей, делают это добровольно и безвозмездно. «Выезжают обычно в полночь, когда местность меньше всего просматривается, с собой никаких телефонов и техники, надевают броник и каску», — говорит Светлана.

Волонтеры объезжают небольшие населенные пункты, где проживают не так много людей и откуда трудно добраться до районных центров.

Глава Рыльского района Андрей Белоусов рассказал, что помогают много волонтеров и неравнодушных людей, которые отвозят пожилых, привозят продукты. «Когда приходит беда, всегда люди сплачиваются», — говорит он. По словам чиновника, некоторые мужчины вывезли своих родственников, а затем вернулись, чтобы помогать.

51-летний житель Суджи Роман Яценко работал вахтовым методом в Москве, дома оставались жена с пятью детьми. После 6 августа они перестали выходить на связь, и Яценко поехал домой, чтобы вывезти семью, рассказал он «РБК Черноземье». К этому моменту въезд в город уже был закрыт. Романа подвезли до Мартыновки, от которой до Суджи нужно было пройти пешком. «Несколько раз встречал наших военных. Все говорили: «Не иди, не оставляй детей сиротами, там работает автоматчик». А как я мог не идти? Я не могу без своей семьи», — рассказал Роман. По его словам, он пробирался домой через поле, которое обстреливал автоматчик, передвигался ползком, вприсядку.

«Домой пришел. Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: «Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы». Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника. И я повел их тем же ходом из города», — вспоминает Яценко. Около вокзала семья встретила Марию, которая пыталась покинуть город, но ни одна уезжающая машина не брала ее с собой. Роман рассказывает, что самым сложным было пройти автоматчика, который открыл по ним огонь. Глава семьи скомандовал упасть и ползти. «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработал. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», — говорит суджанец.

Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

Из более крупных городов вывозили организованно на автобусах, но зачастую возникали проблемы с транспортом и водителями. Медсестра Светлана из села Званное Глушковского района рассказала, что об эвакуации узнала случайно от проезжавшей мимо на велосипеде главы села: «Она проезжала и крикнула: скажи людям, что эвакуируемся». По словам женщины, все собрались около сельсовета, куда подъехал один маленький «пазик» (автобус ПАЗ). Крепкие мужчины полезли в автобус первыми, никто не обращал внимания на женщин, детей и стариков. По ее словам, около 40 местных жителей не смогли уехать, так как не осталось водителей — они выехали из зоны боев накануне.

Местных жителей из отдаленных мест вывозят и военные. Пенсионерка Валентина из Коренево уезжала из родного села, когда там шел бой. «Нас солдатики в бронежилетах собой заслоняли, когда сажали в машину», — вспоминает женщина. Она эвакуировалась 10 августа, город был под обстрелом.

Пенсионерку Тамару из Льгова военные вывозили на электропоезде. «Нескольких наших на военных крытых машинах привезли на железнодорожную станцию, подъехала электричка с одним вагоном, проводница и машинист были в каске и бронежилете. Нас посадили и вывезли в Курск», — вспоминает Тамара. Уже в Курске женщина позвонила по 112, и ее направили в пункт временного размещения.

Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

В эвакуации также задействованы народные дружины и местное отделение ДОСААФ, у которого для этой цели было создано несколько бригад на базе боевого отряда «Мангуст». В отряд входят участники военной операции, имеющие опыт работы в горячих точках.

«Сразу формируем списки и отправляем в регион»

Представитель МЧС в межведомственном оперативном штабе в Курске Артем Шаров говорил на брифинге 10 августа, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 4,4 тыс. человек. Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР для покинувших приграничные районы, 26 из них — в Курской области. Шаров уточнял, что пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

Сотрудник Аварийно-спасательной службы Курской области (эта организация занимается организацией работы пунктов временного размещения) на условиях анонимности рассказал РБК о работе ПВР. Переселенцы приезжают в ПВР либо сами, либо их привозят волонтеры или военные. «Мы вносим людей в списки — с начала событий через наш ПВР прошло более 500 человек, — говорит собеседник, — это люди, которые были эвакуированы с территории Суджанского, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Солдатского и Беловского районов». В ПВР их принимают и на первое время обеспечивают проживанием, питанием и медпомощью.

Дальше людям предлагают отправиться в другие регионы. Так, во время посещения пункта корреспондентом РБК люди ждали автобусы, которые должны были их доставить на железнодорожный вокзал для отправки в Подмосковье. По словам одного из собеседников РБК, из их ПВР людей также отвозили в Воронеж, Тулу, Орел, Самару и Саратов.

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Фото:Дмитрий Серков / РБК

Эта работа контролируется оперативным межведомственным штабом. Из штаба приходит информация об определенном количестве мест в том или ином регионе. «Мы сразу формируем списки, автобусами отвозим людей на железнодорожный вокзал [Курска] и отправляем в регион», — говорит сотрудник Аварийно-спасательной службы. В регионах переселенцев размещают в пансионатах, детских лагерях, санаториях или гостиницах.

Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

Сейчас в Курской области действует режим контртеррористической операции. На этот период в регионе введены ограничения для журналистов — нельзя проводить съемку в городе и области без согласования с администрацией, запрещены выезды на опасные участки и блокпосты. В памятке для журналистов также говорится, что «часть информации ограничена в целях безопасности граждан».

11 августа более 300 вынужденных переселенцев приняли власти Московской области. В основном это были женщины с детьми. Их разместили в семейном центре «Преображение» в Егорьевске, в подольском лагере «Мечта» и пансионате «Сосновый бор» в Ступино.

В понедельник, 12 августа, власти продолжали эвакуацию из опасных районов. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей покинуть район из-за напряженной обстановки. В своем телеграмм-канале он сообщил о пункте сбора в селе Долгие Буды и селе Бушмено Обоянского района. «Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — написал Волобуев.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Военная операция на Украине эвакуация Курская область
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