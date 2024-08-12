Смирнов заявил о необходимости эвакуировать 180 тыс. жителей
Около 180 тыс. человек в Курской области подлежат эвакуации в связи с боевыми действиями на границе, из них уже выехали 121 тыс. человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами Совета безопасности.
По словам главы региона, переселение местных жителей было разбито на два этапа. «Первый этап — это в четырех районах десятикилометровая зона и Суджанский, Кореневский районы полностью», — рассказал Смирнов.
8 августа к эвакуации приступили полностью все шесть приграничных районов и еще два района, которые граничат с атомной станцией, — Большесолдатский и Льговский, добавил врио губернатора.
«Итого это 180 тыс. человек. Выехали на сегодня и эвакуированы 121 тыс. человек, 59 тыс. — работа продолжается», — уточнил он.
Бои в Курской области идут с 6 августа. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов, сообщил Смирнов на том же совещании. 12 мирных жителей региона погибли, пострадал 121 человек.
Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак ВСУ, пообещали разовую выплату в размере 10 тыс. руб. За финансовой помощью обратились более 44 тыс. человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
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