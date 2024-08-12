Глава Беловского района Курской области призвал жителей уехать

Николай Волобуев подчеркнул, что «обстановка очень напряженная». На прошлой неделе жители начали покидать район. Накануне Минобороны отчиталось о предотвращении там попытки прорыва украинских военных

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Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей покинуть район, поскольку «обстановка очень напряженная», сообщил он в телеграм-канале.

«Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — написал Волобуев.

10 августа глава района сообщал о добровольном выезде жителей. «Люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах», — говорил он.

На следующий день утром чиновник записал видеообращение на центральной площади слободы Белая (административный центр района), в котором заявил о «непонятных некоторых моментах на приграничных территориях». «К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная», — отметил он.

Волобуев призвал жителей не паниковать и посоветовал тем, кто покинул район, пока не возвращаться, а тем, кто хочет уехать, — обращаться к главам сельсоветов и в администрацию района.

Позднее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что 10 августа «был зафиксирован заход украинской ДРГ» на территорию Беловского района и что военным «удалось ситуацию стабилизировать». По его словам, в Беловском и Обоянском районах «нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу».

Днем Минобороны отчиталось о предотвращении попытки прорыва украинских военных в Беловский район. Близ населенных пунктов Озерки и Ивановский российская авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами, заявили в министерстве. Ведомство также утверждало, что были пресечены попытки украинских сил прорваться на бронетехнике в глубь территории страны близ населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь в Кореневском районе.