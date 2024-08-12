Глава Курской области сообщил о 12 погибших жителях в результате атак ВСУ
В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Среди пострадавших — десять детей. Смирнов отметил, что в регионе выкопали 40 км из 46 км противотанкового рва для защиты от ВСУ, также строятся 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны. Еще 180 тыс. человек подлежат эвакуации.
«Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км», — уточнил глава региона. Под контролем украинских сил в Курской области находятся 28 населенных пунктов, добавил Смирнов.
После этого Путин прервал его и потребовал доложить о социально-экономической ситуации в регионе, а «военное ведомство нам доложит, какая там ширина и глубина».
Смирнов уточнил, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим контртеррористической операции.
По словам Смирнова, в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, ситуацию удалось стабилизировать. 12 августа оперштаб в Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района региона.
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