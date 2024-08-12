Власти полностью закрыли въезд в приграничный район Белгородской области
В Краснояружский район Белгородской области полностью закрыли въезд, заявил глава администрации муниципалитета Андрей Миськов.
«Оперативная обстановка в нашем районе остается напряженной.
В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — написал он в телеграм-канале.
Краснояружский район на западе граничит Сумской областью Украины, на севере — с Беловским районом Курской области. Утром 12 августа в муниципалитете объявили эвакуацию.
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