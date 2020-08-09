Лукашенко сообщил о письме от Путина о задержанных россиянах

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо о задержанных в республике россиянах, передает Naviny.by.

«Четко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день». На следующий день я получил от президента РФ письмо, по-моему на пяти страницах. С изложением всех фактов», — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что информацию, изложенную в этом письме, изучает Следственный комитет Белоруссии.

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