Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

История с задержанием 33 российских граждан оказалась провокацией третьей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Трансляция доступна на YouTube-странице форума.

Захарова отметила, что история о задержании группы россиян в Белоруссии «сотрясала» информационное пространство по меньшей мере неделю и «подавалась чуть ли не спецоперацией российской стороны» для дестабилизации в Белоруссии.

«А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — сказала Захарова.

Группу из 33 человек задержали в Белоруссии 29 июля. В КГБ республики заявили, что задержанные оказались сотрудниками частной военной компании (ЧВК). В отношении задержанных возбудили уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Госагентство БелТА писало, что россияне приехали в Белоруссию, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов, которые назначены на 9 августа. В Кремле сочли задержание россиян безосновательным и выразили надежду на их скорое освобождение