Politico сообщило об отсутствии четкой стратегии у «Коалии желающих»
Объединение «Коалиция желающих», страны-участницы которой допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине, не имеет определенной стратегии, сообщает Politico со ссылкой на французских представителей.
Они признали, что это связано с чрезмерным, по их мнению, приоритетом, который Великобритания придает гарантиям безопасности со стороны США.
«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания. Создание коалиции провозгласил в начале марта 2025 года британский премьер-министр Кир Стармер.
Коалиция, в частности, выступает за то, что Россия сначала должна согласиться на временное прекращение огня. Предполагается также, что мониторинг перемирия в воздухе, на море и на суше будет идти в тесной координации с США, а основным элементом гарантий безопасности для Украины должен стать миротворческий контингент.
Москва выступает против размещения на Украине иностранных войск, но готова обсуждать гарантии безопасности для Киева.
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