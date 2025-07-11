В Кремле разочарованы из-за отказа Запада воспринимать сигналы Москвы

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Западные страны не берут во внимание позицию, которую занимает российская сторона, — этот факт вызывает разочарование, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который выразил готовность направить на Украину до 50 тыс. военных. «Во-первых, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание, и они не находят понимания», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины «вблизи наших границ» является для России неприемлемым. «В целом такая настырность европейских руководителей укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских», — отметил Песков.

Макрон отмечал, что речь идет о контингенте войск стран — участниц «коалиции желающих», координирующую роль в которой играют Франция и Великобритания. В Елисейском дворце уточняли, что объединенные силы могли бы стать «центром планирования для сил обеспечения безопасности, которые могут быть развернуты на Украине в рамках режима прекращения огня после его заключения».

О том, что на Украине необходимо разместить «несколько тысяч, но не сотни тысяч» миротворцев, французский президент заявил еще в мае. «Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил: в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта», — рассказал Макрон в интервью газете Le Parisien.

Материал дополняется