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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о стремлении США к миру, а Европы — к войне

Лавров: в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны, а в США — мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

К власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят закончить все войны, хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны, заявил министра иностранных дел России Сергей Лаврова в интервью медиахолдингу «Красная звезда». Фрагменты опубликованы на сайте МИД.

«Последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. Колонизации, войны, крестоносцы, Крымская война, Наполеон, Первая мировая война, Адольф Гитлер. Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более «зажигательной» роли», — уверен Лавров.

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Он упомянул идеи Франции и Великобритании об отправке миротворцев на Украину. «Это тоже наглость», поскольку Россию никто не спрашивает, считает глава МИД.

При этом, по мнению министра, нынешний американский президент Дональд Трамп «себя ведет корректно».

«Президент Дональд Трамп все понимает. Он сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование: «Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон», — отметил Лавров.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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