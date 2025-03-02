Лавров: в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны, а в США — мира

Лавров заявил о стремлении США к миру, а Европы — к войне

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

К власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят закончить все войны, хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны, заявил министра иностранных дел России Сергей Лаврова в интервью медиахолдингу «Красная звезда». Фрагменты опубликованы на сайте МИД.

«Последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. Колонизации, войны, крестоносцы, Крымская война, Наполеон, Первая мировая война, Адольф Гитлер. Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более «зажигательной» роли», — уверен Лавров.

Он упомянул идеи Франции и Великобритании об отправке миротворцев на Украину. «Это тоже наглость», поскольку Россию никто не спрашивает, считает глава МИД.

При этом, по мнению министра, нынешний американский президент Дональд Трамп «себя ведет корректно».

«Президент Дональд Трамп все понимает. Он сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование: «Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон», — отметил Лавров.

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