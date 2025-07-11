Что европейские союзники пообещали Украине на саммите в Риме

В столице Италии завершилась Конференция по восстановлению Украины. Европа и США намерены и дальше помогать ей оружием. Сроки третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом по-прежнему неясны. Подробнее — в материале РБК

Фото: Remo Casilli / Reuters

11 июля в Риме завершилась двухдневная Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC). Ее работа шла по четырем направлениям: бизнес, человеческий капитал, местные и региональные проблемы, вступление в ЕС и реформы на этом пути. По этим темам на встрече состоялись пленарные сессии, панельные дискуссии и семинары с участием политиков, бизнесменов, представителей гражданского общества. Но примечательна конференция была не решениями насчет реконструкции Украины, а новыми заявлениями о ее военной поддержке и мирном урегулировании.

Конференция в Риме — четвертая встреча в таком формате. Предыдущие три прошли в 2022, 2023, 2024 годах в Лугано, Лондоне и Берлине соответственно. Конференция по восстановлению выросла из Конференции по реформированию Украины — в этом формате украинские власти и их международные партнеры встречались в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Какие решение приняты относительно помощи Украине

Европейские союзники анонсировали в Риме создание специального фонда для реконструкции страны с первоначальным капиталом €220 млн. В проекте примут участие Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк. Ожидается, что к 2026 году они смогут привлечь €500 млн. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также представила новый пакет соглашений с международными и государственными финансовыми учреждениями на сумму почти €2,4 млрд, которые будут направлены на поддержку восстановления Украины. В рамках этой инициативы €1,8 млрд будут выделены в виде кредитных гарантий, а остальные средства (€580 млн) — в виде грантов. В Брюсселе рассчитывают, что программа позволит привлечь до €10 млрд инвестиций.

Конкретные предложения выдвинули и отдельные страны ЕС. В частности, глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп пообещал выделить €300 млн на восстановление страны, из них — €30 млн в рамках программы Ukraine Partnership Facility.

В Риме обсуждали и дальнейшую военную помощь. 10 июля там прошла встреча «коалиции желающих» — группы из 30 поддерживающих Украину стран, преимущественно европейских, создание которой инициировали после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Великобритания и Франция. Впервые в ее заседании участвовали делегаты США — спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и два сенатора — республиканец Линдси Грэм (в России включен в перечень террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь.

В Москве последовательно осуждают поставки западного оружия Украине, утверждая, что они только затягивают военный конфликт.

В день встречи коалиции стало известно, что Трамп готовится одобрить новый пакет военной помощи, — по данным Reuters, его объем составит порядка $300 млн и в него могут войти системы Patriot и ракеты средней дальности. Правда, источники финансирования этих поставок остались неясными. Не исключено, что они будут европейскими — в интервью NBC 10 июля Трамп заявил, что США отправляют оружие НАТО, «а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и НАТО платит за это оружие». Украина до этого, опасаясь, что американские поставки закончатся, заявила, что готова покупать у США оружие. «Мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде», — заявил в апреле президент Украины Владимир Зеленский, оценивая возможные закупки в $50 млрд.

Прежде новая американская администрация не принимала решений о поставках оружия — в этом году они шли в рамках пакета объемом $3,86 млрд, который перед уходом из Белого дома одобрил Джо Байден. США дважды приостанавливали эти поставки — в первый раз в марте, через несколько дней после малоудачного визита украинского лидера в Белый дом, и затем в начале июля (американцы объяснили это «стандартной проверкой» предоставляемой США военной помощи). В обоих случаях пауза длилась около недели. «Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», — заявил Трамп 8 июля.

Состав нынешнего пакета американской помощи официально не был обнародован. Зеленский 10 июля сообщил лишь, что на встрече с Келлогом в Риме они обсудили закупки американского оружия, усиление противовоздушной обороны (ПВО), совместное оборонное производство и его локализацию на Украине. Киев также настаивает на новых антироссийских санкциях, в частности введении вторичных рестрикций против покупателей российской нефти; эту тему Зеленский обсуждал с Грэмом и Блюменталем.

Как отмечает Politico, у европейских союзников складывается впечатление, что американская администрация действует крайне нескоординированно на украинском направлении. «Многие лидеры стран НАТО просто пытаются угнаться за меняющимися настроениями в Вашингтоне», — сказал собеседник издания. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился в Риме с посланием к Трампу. «Оставайтесь с нами, с европейцами», — сказал он, добавив, что у них с американцами схожие интересы. Ранее Мерц заявил, что дипломатические способы урегулирования конфликта исчерпаны, и пообещал продолжить поддержку Украины. На конференции в Риме он также подтвердил готовность Германии профинансировать для Киева покупку двух ЗРК Patriot. «Я обсудил этот вопрос с Трампом и также попросил его поставить эти системы», — сказал канцлер, уточнив, что министры обороны США и Германии ведут соответствующие переговоры, но окончательное решение еще не принято. На полях конференции Мерц и Зеленский также обсудили расширение сотрудничества в оборонной области (в мае страны согласовали схему совместного производства дальнобойного оружия на Украине).

11 июля, комментируя выступление Мерца, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал канцлера ФРГ «яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы» и заявил, что Москва это учитывает при планировании дальнейших действий.

Есть ли прогресс в урегулировании конфликта

О дипломатическом урегулировании на Украине сейчас, в отличие от весны 2025 года, говорят гораздо меньше. Москва и Киев провели два раунда прямых консультаций в Стамбуле — 16 мая и 2 июня, после которых обменялись военнопленными по формуле «1 тыс. на 1 тыс.» и проводят обмены телами погибших солдат по формуле «6 тыс. на 6 тыс.». На второй встрече делегации передали друг другу меморандумы с мирными предложениями; предполагалось, что их обсудят на третьем заседании. Российские представители говорили, что ее дату согласуют после 22 июня, но она так и не объявлена.

«Он [процесс] продолжается. Работа идет, но здесь, я еще раз повторяю, мы ждем предложения украинской стороны по срокам продолжения раундов двусторонних прямых переговоров», — заявил 11 июля Песков. Зеленский же считает, что до тех пор, пока не завершатся все согласованные на второй встрече обмены, третьего раунда не будет. По мнению украинского лидера, для «достижения серьезного результата» и «окончания войны» надо готовить встречу президентов — наиболее желаемой он назвал саммит России, Украины и США.

Вашингтон тем временем усиливает критическую риторику в адрес Москвы. В последнее время состоялось уже шесть телефонных разговоров между Путиным и Трампом, последний — 3 июля, и после него президент США заявил, что недоволен и «не добился никакого прогресса» в урегулировании. В интервью NBC глава Белого дома сказал, что «разочарован в России», и пообещал 14 июля сделать «важное заявление».

10 июля на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре прошла встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По словам Рубио, Лавров передал ему новые предложения об урегулировании, которые он отправил в Вашингтон. «Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», — сказал политик и напомнил: американская администрация обсуждает с конгрессом законопроект о новых санкциях против России. «Президент Дональд Трамп сказал, что это доступная для него опция», — подчеркнул Рубио.

Европейцы также продолжают проработку предложений об урегулировании. К моменту консультаций в Риме их идея направить миротворческие силы на Украину для контроля над режимом прекращения огня приобрела более предметные очертания. Заявления на этот счет сделали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которые присоединились к встрече по видеосвязи из Лондона. Макрон сообщил, что численность франко-британских экспедиционных сил, которые могут послужить основой для военного контингента на Украине, может быть увеличена до 50 тыс. человек. Стармер анонсировал создание постоянной штаб-квартиры «коалиции желающих» — сначала ее разместят в Париже, а через 12 месяцев переведут в Лондон; в перспективе отделение организации также должно появиться в Киеве. По словам британского премьера, приоритет коалиции — «обеспечить максимальную устойчивость» Украины при прекращении огня.

Как ожидается, европейские силы будут включать в себя экспертов по логистике и инструкторов; их цель — восстановить Вооруженные силы Украины, а также обеспечить безопасность украинского неба и Черного моря. По-прежнему не определена роль США в этой инициативе, хотя европейские союзники рассчитывают на гарантии безопасности от Вашингтона. В апреле The Telegraph сообщала, что Соединенные Штаты согласились предоставить разведывательную и логистическую поддержку «коалиции желающих», однако официальных заявлений на этот счет так и не последовало.

По итогам заседания «коалиции желающих» правительство Великобритании опубликовало совместное заявление. В нем отмечено, что участники «поддерживают дальнейшие мирные переговоры между Украиной и Россией, высоко оценивая усилия президента Трампа по налаживанию мирного процесса при поддержке США и других партнеров». А пока продолжаются боевые действия, «коалиция желающих» согласилась уделять первоочередное внимание обеспечению Украины военной и финансовой поддержкой. В частности, они подтвердили готовность предоставить в этом году не менее €40 млрд, что соответствует обязательству, которое страны — члены НАТО взяли на себя в 2024 году.