Макрон сообщил о планах коалиции патрулировать небо и море Украины
Страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube.
«Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — отметил Макрон.
Макрон охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.
«Коалиция желающих» — объединение из более 30 стран, преимущественно европейских, допускающих участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в «Коалиции желающих» играют Франция и Великобритания. О создании коалиции объявил в начале марта 2025 года британский премьер Кир Стармер.
Также на пресс-конференции Макрон заявил, что численность объединенных экспедиционных сил Франции и Великобритании, которые могут послужить основой для потенциального военного контингента на Украине, может быть увеличена до 50 тыс. человек. Как заявили в Елисейском дворце, эти силы уже играют «важную роль в организации «Коалиции желающих».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что Россия не примет появления войск НАТО на Украине и назвал план отправки миротворцев в зону спецоперации продолжением «науськивания» Киева на войну против России.
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