Макрон: численность миротворческих сил для Украины можно увеличить до 50 тыс.

Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тыс. военных

Численность франко-британских объединенных экспедиционных сил, которые могут послужить основой для потенциального военного контингента на Украине, может быть увеличена до 50 тыс. человек, заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на британской военной базе Нортвуд президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Le Figaro.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек, способных быть задействованными в крупном сражении», — заявил президент Франции.

Эти силы уже играют «важную роль в организации «Коалиции желающих», заявили в Елисейском дворце.

Они могли бы стать «центром планирования для сил обеспечения безопасности, которые могут быть развернуты на Украине в рамках режима прекращения огня после его заключения», отметили в администрации президента Франции.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что план отправки миротворцев на Украину — продолжение «науськивания» Киева на войну против России. Если на Украине появятся войска НАТО, даже под чужим флагом, Россия не примет этого, заявлял министр.

В мае Макрон заявил, что на Украине необходимо разместить несколько тысяч миротворцев, чьей задачей будет подстраховка резервных сил в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта. Он подчеркнул отсутствие необходимости размещать там существенный военный контингент западных стран.

Стармер и Макрон 10 июля в Лондоне подписали «обновленное соглашение» по обороне, получившее название «Декларация Ланкастер-хаус 2.0» (Lancaster House 2.0 Declaration).

Стороны договорились углубить сотрудничество в области ядерного сдерживания — по соглашению ядерные силы Британии и Франции останутся независимыми, но отныне будут координировать свои действия. Идею британо-французского ядерного сотрудничества поддержал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

В Москве заявили о невозможности пренебрежения совокупным потенциалом Британии и Франции в качестве ближайших союзников США по НАТО. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил необходимость учитывать ядерное сотрудничество Британии и Франции не только политически, но и в своем военном планировании.