Глава МИД Японии заявил о попытке склонить нейтральные страны G20 к санкциям против России

Япония будет склонять нейтральные страны G20 к санкциям против России

Токио попробует переубедить руководство государств G20, которые занимают нейтральную позицию относительно военной операции России на Украине. Япония рассчитывает, что сможет побудить их ввести санкции против России

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Власти Японии постараются убедить страны-члены G20, которые занимают нейтральную позицию относительно военных действий на Украине, ввести санкции против России, заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции, трансляция шла на YouTube.

«Для повышения эффективности санкций наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом начиная с G7. Кроме того, в рамках G20 мы будем побуждать государства, которые занимают нейтральную позицию», — сказал он, отвечая на вопрос о санкциях против России.

В группу G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз.

После начала военной операции России на Украине Евросоюз, США, Япония и другие страны «двадцатки» ввели беспрецедентные санкции против российских компаний, банков, бизнесменов и отраслей промышленности. Кремль счел санкции незаконными.

Страны G20, которые входят вместе с Россией в БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, — решили не налагать ограничения. Китай назвал односторонние санкции неприемлемыми. Индия стала закупать больше российской нефти со скидкой. В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что БРИКС прорабатывает вопрос о создании новой международной валюты.

15–16 ноября G20 проведут саммит на острове Бали. Власти принимающей Индонезии пригласили на него президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Формат участия российского лидера пока не известен.

Читайте на РБК Pro Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro «Не папа, а Борис Григорьевич». Стоит ли привлекать детей в свой бизнес «Не папа, а Борис Григорьевич». Стоит ли привлекать детей в свой бизнес Инструкции Pro VC-юрист зарабатывает до 700 тыс. руб. в месяц. Что он должен уметь VC-юрист зарабатывает до 700 тыс. руб. в месяц. Что он должен уметь Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари

28 июня страны G7 договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если та продается по цене выше предельной, следовало из коммюнике. Лидеры сообщества предлагали ограничить цены за счет потолка на страхование и перевозку нефти, писал Bloomberg.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил установить верхний порог на уровне половины от нынешней цены и создать механизм, «благодаря которому покупать дороже не получится».

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «крайне недружественная» позиция Японии в отношении России не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу. Он назвал идею по потолку цен сомнительной.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предсказал, что цена на российскую нефть превысит $300–400 за баррель, если западные страны попробуют установить ограничение, так как предложения будет меньше.