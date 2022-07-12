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Япония будет склонять нейтральные страны G20 к санкциям против России

Глава МИД Японии заявил о попытке склонить нейтральные страны G20 к санкциям против России
Токио попробует переубедить руководство государств G20, которые занимают нейтральную позицию относительно военной операции России на Украине. Япония рассчитывает, что сможет побудить их ввести санкции против России
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Власти Японии постараются убедить страны-члены G20, которые занимают нейтральную позицию относительно военных действий на Украине, ввести санкции против России, заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции, трансляция шла на YouTube.

«Для повышения эффективности санкций наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом начиная с G7. Кроме того, в рамках G20 мы будем побуждать государства, которые занимают нейтральную позицию», — сказал он, отвечая на вопрос о санкциях против России.

США призовут Индию и Японию поддержать ограничение цен на нефть из России
Экономика
Фото:Amit Dave / Reuters

В группу G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз.

После начала военной операции России на Украине Евросоюз, США, Япония и другие страны «двадцатки» ввели беспрецедентные санкции против российских компаний, банков, бизнесменов и отраслей промышленности. Кремль счел санкции незаконными.

Страны G20, которые входят вместе с Россией в БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, — решили не налагать ограничения. Китай назвал односторонние санкции неприемлемыми. Индия стала закупать больше российской нефти со скидкой. В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что БРИКС прорабатывает вопрос о создании новой международной валюты.

15–16 ноября G20 проведут саммит на острове Бали. Власти принимающей Индонезии пригласили на него президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Формат участия российского лидера пока не известен.

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Bloomberg назвал возможные сроки введения новых санкций ЕС против России
Политика
Фото:Zuzana Gogova / Getty Images

28 июня страны G7 договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если та продается по цене выше предельной, следовало из коммюнике. Лидеры сообщества предлагали ограничить цены за счет потолка на страхование и перевозку нефти, писал Bloomberg.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил установить верхний порог на уровне половины от нынешней цены и создать механизм, «благодаря которому покупать дороже не получится».

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «крайне недружественная» позиция Японии в отношении России не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу. Он назвал идею по потолку цен сомнительной.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предсказал, что цена на российскую нефть превысит $300–400 за баррель, если западные страны попробуют установить ограничение, так как предложения будет меньше.

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Теги
Жанна Антохина
Япония Россия Украина санкции G20
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