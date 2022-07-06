Россия сообщила Индонезии о планах Путина принять участие в саммите G20

В каком формате Путин примет участие в саммите G20, будет зависеть от развития ситуации в мире и санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, отметили в МИДе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия в предварительном порядке проинформировала Индонезию о намерении президента Владимира Путина принять участие в саммите G20, сообщается на сайте МИДа.

«Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении ведомства.

Саммит «Большой двадцатки» (объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе Евросоюз, США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию и другие) пройдет 15–16 ноября на острове Бали.

Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 в апреле. На мероприятие также пригласили президента Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в объединение.

Кремль, как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на приглашение «ответил положительно». Однако ряд западных политиков выразили сомнения, что Путин приедет на саммит. По словам премьера Италии Марио Драги, индонезийский президент Джоко Видодо исключил возможность приезда российского лидера. Сам же он предположил, что Путин может принять участие в мероприятии удаленно. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского лидера «фигурой-изгоем» и заявил, что будет «поражен», если Путин посетит саммит.

Ушаков, комментируя слова Драги, повторил: «Приглашение поступило, и мы на него ответили». Что же касается заявления Джонсона, то премьер допускает «много разных высказываний и заявлений, не совсем удачных и чудовищных», однако высказывания британских властей на решение Путина по саммиту повлиять никак не могут, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Он добавил, что до саммита еще есть время и в Кремле примут то решение, которое будет «наилучшим образом соответствовать» российским интересам. По словам Пескова, участие президента возможно «в любом формате». «Президент может поехать сам, может кого-то делегировать», — сказал представитель Кремля.