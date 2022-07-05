Медведев предсказал цену на нефть выше $300–400 за баррель из-за мер G7

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев: у Японии не будет ни нефти, ни газа из России

Зампред Совбеза посчитал, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который предложила G7, не сработает. По его расчетам, цена в результате превысит $300–400 за баррель

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Цена на российскую нефть превысит $300–400 за баррель, написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400. Сравните с динамикой цен на газ», — заявил зампред Совбеза.

Так Медведев ответил на слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о новом механизме G7 для снижения цены российской нефти в два раза. «Мы установим верхний порог на уровне примерно половины нынешней цены и создадим механизм, благодаря которому покупать дороже не получится», — говорил тот.

«У Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато!» — написал Медведев. Ранее Япония сократила импорт российской нефти, но не стала выходить из проекта.

Мировые цены на нефть начали расти после того, как США запретили импорт нефтепродуктов из России, а ЕС ввел ограничения на ввоз российской нефти по морю в ответ на военную операцию на Украине. 7 марта цена майских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $138 за баррель, что стало рекордом с 2008 года. К 12:00 5 июля цена Brent составила $113.

В начале июня свой Всемирный банк спрогнозировал, что средняя цена барреля нефти при неблагоприятных обстоятельствах может приблизиться к $140 к концу года, если западные страны введут дополнительные санкции против энергетического сектора России.

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Вице-премьер Александр Новак говорил, что стоимость нефти превысит $150 за баррель. С помощью высоких цен на энергоресурсы Россия компенсирует убытки от снижения объемов поставок и продажи собственной нефти с дисконтом, отмечал он. К тому же страна перенаправила поставки на восток.

26–28 июня страны G7 провели саммит в Германии и договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если та продается по цене выше предельной, которая «будет согласована после консультаций с международными партнерами». Лидеры стран предлагали ограничить цены за счет потолка на страхование и перевозку нефти, писал Bloomberg.



Глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что страны ЕС присоединятся к такому решению, если это негативно повлияет на Россию, а не на них самих.



