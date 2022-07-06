Песков заявил, что позиция Японии не способствует диалогу по энергетике

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Позиция Японии в отношении России не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые и включают в себя и энергодиалог тоже», — сказал представитель Кремля.

Песков не смог ответить на вопрос, будут ли какие-либо последствия для японских акционеров проекта «Сахалин-2».

Представитель Кремля также назвал инициативу Японии по установлению потолка цен на российскую нефть в рамках G7 сомнительной. «Мы говорили о том, что это только озвученная инициатива, никаких решений консолидированных на этот счет не принималось», — добавил он.

26–28 июня страны G7 договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если та продается по цене выше предельной, которая «будет согласована после консультаций с международными партнерами». Лидеры стран предлагали ограничить цены за счет потолка на страхование и перевозку нефти, писал Bloomberg.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о новом механизме G7 для снижения цены российской нефти в два раза. «Мы установим верхний порог на уровне примерно половины нынешней цены и создадим механизм, благодаря которому покупать дороже не получится», — говорил он.