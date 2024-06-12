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Война санкций ,  
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G7 одобрила выделение Украине $50 млрд за счет российских активов

Сюжет
Война санкций
Средства, как ожидается, выделят до конца 2024 года. Детали соглашения должны окончательно утвердить после саммита G7, который пройдет в Италии на этой неделе. Москва называла попытки изъятия активов «воровством»

Лидеры стран G7 договорились предоставить Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает AFP со ссылкой на канцелярию французского президента. Средства должны выделить до конца 2024 года.

«У нас есть соглашение», — сказал представитель Елисейского дворца, отметив, что изначально это была американская инициатива.

Bloomberg отмечает, что детали соглашения нужно будет окончательно утвердить после саммита G7, который пройдет в Италии на этой неделе. Это значит, что до заключения окончательного соглашения может пройти какое-то время, указывает агентство.

Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов
Политика
Джо Байден и&nbsp;Эмманюэль Макрон

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

США предложили предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. В Вашингтоне рассчитывают, что таким образом Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом, об этом писала газета Financial Times со ссылкой на источники. Однако, как сообщало издание Politico, в Европе опасаются, что предложение Соединенных Штатов принесет им «пиар-победу», а все расходы в конечном итоге понесут европейские страны.

ЕС в мае одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Глава чешского МИДа Ян Липавский уточнял, что в 2024 году Киеву могут направить до 74 млрд крон (около €3 млрд). Первый транш в €1,5 млрд ЕК пообещал в конце июля. 90% этих средств пойдут на военные нужды, 10% — на восстановление страны.

В Кремле решение ЕС назвали «экспроприацией». Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
российские активы G7 Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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