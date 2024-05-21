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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о согласии Германии поддержать план США по активам России

Bloomberg: Германия готова поддержать план США по замороженным активам России
Сюжет
Война санкций
США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Таким образом, Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом
Фото: Tamir Kalifa / Getty Images
Фото: Tamir Kalifa / Getty Images

Германия готова поддержать предложение США об использовании будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, для финансирования помощи Украине в размере $50 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, согласие Берлина может стать «решающим шагом», который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового пакета помощи для Киева и участия США в поддержке Украины независимо от результатов президентских выборов в будущем ноябре.

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Фото: Roman Pilipey / Getty Images

По словам американских и европейских чиновников, предложение Соединенных Штатов будет ключевым на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G7, которая состоится в итальянской Стрезе в четверг, 23 мая. Однако, по словам собеседников Bloomberg, немецкие чиновники не ожидают какого-либо окончательного соглашения о российских активах до встречи лидеров G7 13–15 июня, как и его реализации раньше следующего года.

Как писала газета Financial Times со ссылкой на источники, США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Таким образом, Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом, рассчитывают в Вашингтоне. По информации издания, Канада и Великобритания поддержали Соединенные Штаты, но Франция, Германия, Италия и Япония сначала отнеслись к американскому предложению без энтузиазма, опасаясь, что это может создать прецедент для захвата активов и нанести ущерб финансовым рынкам. В конечном итоге под давлением США они изменили свое мнение и теперь «приходят в себя», как отметил один из собеседников газеты.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

В Кремле заявляли, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», и предупреждали, что будут «преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации».

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Теги
Елена Чернышова
российские активы Германия США Военная операция на Украине санкции против России
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