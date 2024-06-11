Глава ЕК сказала, когда первые доходы от активов России направят Киеву

ЕС в мае одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине, Киев их получит этим летом. Москва осуждает любую помощь Киеву и предупреждала об ответных действиях в случае конфискации своих активов

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Первые €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов станут доступны для Украины в конце июля. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает Eunews. Издание пишет, что доходы от российских активов позволят профинансировать 90% «военных усилий» Киева.

Глава ЕК также предлагает выделить $1,9 млрд из Фонда помощи Украине к концу месяца. Фон дер Ляйен также объявила о подписании «первых соглашений на сумму €1,4 млрд с нашими банками-партнерами для привлечения инвестиций из частного сектора для восстановления Украины».

С 6 февраля, когда Европарламент и Совет ЕС согласовали выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырех лет, Брюссель направил Киеву €6 млрд, пишет Eunews.

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Россия осуждает любую помощь Украине и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

21 мая в Совете ЕС заявили, что прибыль от замороженных активов России в европейских депозитариях раз в два года будут направлять на военную поддержку Киева. В Брюсселе уточняли, что 90% средств направят в Европейский фонд мира, еще 10% — на реализацию программ по поддержке Киева и восстановлению оборонной промышленности ЕС. В 2024 году сумма доходов от заблокированных активов составит до €3 млрд.

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После начала военной операции ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России как в виде денежных средств, так и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Глава Минфина Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд. Из них более двух третей заморозил ЕС. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank). За девять месяцев 2023 года группа на них заработала около €3 млрд.

Москва называла попытки Евросоюза «присвоить» российские активы «воровством». Кремль предупреждал об ответных действиях в случае конфискации замороженных активов России в пользу Украины. «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — говорил Силуанов.