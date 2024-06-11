 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Глава ЕК сказала, когда первые доходы от активов России направят Киеву

Глава ЕК: первые €1,5 млрд доходов от активов России будут доступны Киеву в июле
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
ЕС в мае одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине, Киев их получит этим летом. Москва осуждает любую помощь Киеву и предупреждала об ответных действиях в случае конфискации своих активов
Урсула фон дер Ляйен &nbsp;
Урсула фон дер Ляйен   (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Первые €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов станут доступны для Украины в конце июля. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает Eunews. Издание пишет, что доходы от российских активов позволят профинансировать 90% «военных усилий» Киева.

Глава ЕК также предлагает выделить $1,9 млрд из Фонда помощи Украине к концу месяца. Фон дер Ляйен также объявила о подписании «первых соглашений на сумму €1,4 млрд с нашими банками-партнерами для привлечения инвестиций из частного сектора для восстановления Украины».

С 6 февраля, когда Европарламент и Совет ЕС согласовали выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырех лет, Брюссель направил Киеву €6 млрд, пишет Eunews.

Совет ЕС разъяснил порядок передачи Киеву доходов от активов России
Финансы
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Россия осуждает любую помощь Украине и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

21 мая в Совете ЕС заявили, что прибыль от замороженных активов России в европейских депозитариях раз в два года будут направлять на военную поддержку Киева. В Брюсселе уточняли, что 90% средств направят в Европейский фонд мира, еще 10% — на реализацию программ по поддержке Киева и восстановлению оборонной промышленности ЕС. В 2024 году сумма доходов от заблокированных активов составит до €3 млрд.

ЕС одобрил передачу Киеву доходов от активов России
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

После начала военной операции ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России как в виде денежных средств, так и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Глава Минфина Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд. Из них более двух третей заморозил ЕС. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank). За девять месяцев 2023 года группа на них заработала около €3 млрд.

Москва называла попытки Евросоюза «присвоить» российские активы «воровством». Кремль предупреждал об ответных действиях в случае конфискации замороженных активов России в пользу Украины. «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — говорил Силуанов.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен российские активы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Матвиенко заявила о заготовленном ответе на изъятие замороженных активов
Политика
Reuters описал наиболее вероятный ответ России на конфискацию активов
Экономика
Захарова пообещала решительный ответ на конфискацию активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Какие сценарии возможны в экономической войне между Китаем и США Pro, 16:36
В Бразилии назвали слишком мягким приговор за расизм в адрес Винисиуса Спорт, 16:36
Ингосстрах Банк запустил премиальное банковское обслуживание Пресс-релиз, 16:36
Захарова словом «рейх» описала действия погранслужбы в аэропорту Кишинева Политика, 16:33
В Польше арестовали десять человек, заподозренных в диверсиях Политика, 16:29
Жителя Крыма приговорили к пяти годам колонии за сотрудничество с СБУ Политика, 16:29
За городом, в Москве: как загорать на пляже и устраивать пикники РБК и City Bay, 16:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Nikkei раскрыло схему с фондом G7 для поддержки Украины Политика, 16:22
Гладков рассказал о серии атак на Шебекино и окрестности Политика, 16:08
В мае на Россию пришлось до 27% трафика на крупнейших криптобиржах Крипто, 16:04
Россиянку в Дании заподозрили в связях с российскими спецслужбами Политика, 15:59
Власти Шри-Ланки рассказали об обманом завербованных воевать на Украину Политика, 15:54
Лидер сборной Польши Левандовски пропустит первый матч на Евро-2024 Спорт, 15:50
В Дагестане 6-летнюю девочку унесло при сходе селя Общество, 15:49