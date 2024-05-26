Politico узнало об опасениях в ЕС из-за плана США по российским активам

В ЕС хотят добиться гарантий от США, что налогоплательщики не окажутся «на крючке» из-за плана по выделению Украине $50 млрд в кредит под залог будущих доходов от активов России. Москва предупреждала об ответе на их конфискацию

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Страны Европы обеспокоены, что из-за плана США по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере $50 млрд расходы понесут европейские налогоплательщики, пишет Politico.

Министры финансов G7 после встречи 25 мая опубликовали заявление, в котором говорится, что стороны добились прогресса в обсуждении возможностей «привлечения чрезвычайных прибылей, получаемых от обездвиженных российских суверенных активов, на благо Украины». В коммюнике нет каких-либо подробностей, но глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что основной вариант — это выделение кредита для Украины, обеспеченного доходами от российских активов.

Как пишет Politico, несмотря на заявление о прогрессе, в Европе опасаются, что согласие на предложение США принесет Вашингтону «пиар-победу», но все расходы в итоге понесут европейские страны. Согласно плану, ежегодная прибыль от активов будет использована для погашения кредита, но европейские чиновники хотят разработать запасной план на случай, если активы будут возвращены России. Члены ЕС, входящие в G7 (Германия, Франция и Италия) потребовали от США гарантий, что их налогоплательщики не «окажутся на крючке», если Украина не сможет обслуживать свой долг по окончании военных действий.

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти на встрече G7 указал на «серьезные технические и юридические проблемы» при заключении соглашения о российских активах. Министр финансов Германии Кристиан Линднер также призвал оценить экономические и правовые последствия и отметил, что «слишком рано говорить конкретно» о том, как именно активы можно задействовать для поддержки Украины. Главы Минфинов надеются представить предложение до саммита лидеров G7 в июне.

После начала военных действий на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. В 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли, по оценкам Financial Times, к 2027 году общая прибыль может достичь €20 млрд. В мае Евросоюз согласовал использование непредвиденного дохода от замороженных российских активов на поддержку Украины. 90% прибыли пойдут на военную помощь.

Российские власти считают попытки Евросоюза «присвоить» российские активы воровством. Кремль предупреждал, что их конфискация станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат». Президент Владимир Путин 23 мая подписал указ, который дает судам право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.