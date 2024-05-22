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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал действия Запада с активами России острожной экспроприацией

Песков назвал передачу доходов от российских активов острожной экспроприацией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Решение Совета Евросоюза передавать Украине прибыль от замороженных активов России является экспроприацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В нашем видении ничего не меняется. Мы уже говорили о том, что подобные решения, хотя мы видим, что они, конечно, осторожничают все-таки. <...> Но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией», — сказал он.

Кремль продолжит внимательно следить за ситуацией и оценивать последствия, добавил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные решения создают угрозу международной экономической системе, и обратил внимание на то, что главы международных финансовых институтов неоднократно призывали ЕС «одуматься».

Совет ЕС разъяснил порядок передачи Киеву доходов от активов России
Финансы
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Накануне, 21 мая, Совет ЕС утвердил порядок передачи Украине прибыли от замороженных российских активов: раз в два года депозитарии будут направлять 90% средств в Европейский фонд мира и 10% — на поддержку Украины и восстановление оборонной промышленности ЕС.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России. Российский Минфин в 2022 году оценил объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,7 млрд).

Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В российском МИДе предупредили, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.

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Теги
Евросоюз российские активы Украина Дмитрий Песков
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