 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов

Байден и Макрон поддержали использование Украиной прибыли от российских активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Глава Минфина США ранее выступила с идеей выделения кредита Украине с погашением за счет прибыли с активов России. Байден и Макрон подержали усилия по использованию этих активов в пользу Украины. Москва грозила зеркальными мерами
Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС
Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Соответствующее заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Белого дома.

«Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и «Большой семерки» по получению непредвиденной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в заявлении по итогам визита Байдена во Францию.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заблокировали порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг, подсчитывал американских Минфин. В 2022 году российский Минфин оценивал эту сумму примерно в $300 млрд. Большая часть из них находится в бельгийской Euroclear.

Вместе с тем лидеры двух стран выразили обеспокоенность по поводу поставок оружия России из Ирана и КНДР, а также закупкой Москвой китайских «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства». Российские власти после начала спецоперации неоднократно опровергали поставки оружия из других стран, а также закупки в Китае необходимых для ВПК компонентов.

FT узнала условие США для предоставления кредита Киеву за счет России
Финансы
Киев

Западные страны и Киев неоднократно призывали использовать их на восстановление Украины. По состоянию на конец 2023 года Еврокомиссия оценивала нанесенный Украине ущерб в $486 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его стране необходимо на восстановление $1 трлн.

Об идее по предоставлению Украине кредита с погашением за счет доходов от активов России в начале июня рассказала министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, возможность предоставления такого кредита в настоящее время обсуждают страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), однако решения пока не принято. По данным источников Reuters, речь может идти о сумме $50 млрд.

Москва отмечала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В Кремле предупреждали, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» экономики Запада и «предметом судебных разбирательств».

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Эмманюэль Макрон российские активы прибыль санкции
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Президент Эстонии подписал законопроект о конфискации активов России
Политика
Минфин США оценил ход переговоров G7 по замороженным активам России
Политика
Йеллен рассказала о плане G7 дать Украине кредит за счет средств России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Пожар на атакованных хуситами судах у Аденского залива локализовали Политика, 09:19
В США могут приравнять марихуану к стероидам. Как это изменит экономику Pro, 09:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
Самые доходные дивидендные акции России — 2024: рейтинг «РБК Инвестиций» Инвестиции, 09:00
Бизнес рассказал, будет ли повышать зарплаты из-за прогрессии НДФЛ Экономика, 09:00
Мурашко оценил в десятки тысяч число россиян, зараженных коронавирусом Общество, 08:49
Бобровский стал вторым по победам в Кубке Стэнли среди вратарей из России Спорт, 08:45
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
МЧС сообщило о спасении семи человек из-под завалов в Луганске Политика, 08:33
Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Политика, 08:25
Мединский предложил передать сотрудникам СБУ его учебник по истории Общество, 08:14
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 08:01
Два судна загорелись в Аденском заливе после ракетных ударов Политика, 07:54
Virgin Galactic провела последний коммерческий полет космоплана VSS Unity Технологии и медиа, 07:51
Гладков назвал количество установленных в Белгородской области убежищ Политика, 07:43