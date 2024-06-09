Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов

Глава Минфина США ранее выступила с идеей выделения кредита Украине с погашением за счет прибыли с активов России. Байден и Макрон подержали усилия по использованию этих активов в пользу Украины. Москва грозила зеркальными мерами

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Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Соответствующее заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Белого дома.

«Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и «Большой семерки» по получению непредвиденной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в заявлении по итогам визита Байдена во Францию.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заблокировали порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг, подсчитывал американских Минфин. В 2022 году российский Минфин оценивал эту сумму примерно в $300 млрд. Большая часть из них находится в бельгийской Euroclear.

Вместе с тем лидеры двух стран выразили обеспокоенность по поводу поставок оружия России из Ирана и КНДР, а также закупкой Москвой китайских «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства». Российские власти после начала спецоперации неоднократно опровергали поставки оружия из других стран, а также закупки в Китае необходимых для ВПК компонентов.

Западные страны и Киев неоднократно призывали использовать их на восстановление Украины. По состоянию на конец 2023 года Еврокомиссия оценивала нанесенный Украине ущерб в $486 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его стране необходимо на восстановление $1 трлн.

Об идее по предоставлению Украине кредита с погашением за счет доходов от активов России в начале июня рассказала министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, возможность предоставления такого кредита в настоящее время обсуждают страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), однако решения пока не принято. По данным источников Reuters, речь может идти о сумме $50 млрд.

Москва отмечала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В Кремле предупреждали, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» экономики Запада и «предметом судебных разбирательств».