В США оценили готовность НАТО к войне с Россией

Исследователи американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) проанализировали готовность НАТО к войне с Россией. По их мнению, конфликт на Украине явно показал слабые стороны альянса

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Североатлантический альянс достиг значительного прогресса в подготовке к возможному конфликту с Россией, но открытым остается вопрос о его готовности к «затяжной войне» и, соответственно, способности ее предотвратить, считают исследователи американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Доклад организации опубликован на ее официальном сайте.

На саммите НАТО в Мадриде в конце июня 2022 года страны альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой были перечислены долгосрочные цели и задачи союзниц по обеспечению собственной безопасности. Как отмечают исследователи CSIS, концепцию документа можно охрактеризовать как «назад в будущее»: Россия вновь, как во времена холодной войны, получила статус «самой значительной и прямой угрозы безопасности», а сдерживание и оборона вновь заняли центральное место в стратегии альянса.

В докладе отмечается, что наиболее вероятный сценарий войны с Россией, к которому следует готовится НАТО, — это «стремительный захват территорий российскими войсками в Прибалтике». «Это самый вероятный сценарий для любой российской конвенциональной атаки на НАТО, потому что баланс сил в этом регионе резко меняется в пользу России», — поясняют авторы. По их мнению, для возвращения утраченных территорий Североатлантическому альянсу понадобится установить превосходство в воздухе и контроль над Балтийским морем, но для успеха необходимо, чтобы союзники реализовали все цели, поставленные в Мадриде в 2022 году.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что НАТО работает над созданием сухопутных коридоров для переброски американских войск и бронетехники к линии фронта в случае крупной войны с Россией на европейском континенте. Как пояснили чиновники альянса изданию, по их плану континент США осуществит высадку в одном из пяти выбранных портов, откуда по заранее спланированным маршрутам направится помогать союзникам. Подобные приготовления ведутся из соображений руководства альянса, что в ближайшие два десятилетия возможен вооруженный конфликт с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге на прошлой неделе, заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. Глава Минобороны назвал Россию угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и в конечном итоге для НАТО. «Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий», — подчеркнул министр. О необходимости быть готовыми к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет заявил и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Еще в марте президент России Владимир Путин назвал полномасштабный конфликт с НАТО маловероятным. По его словам, это привело бы к началу третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован».

Чего добилась НАТО в реорганизации сил и командования

За два года страны НАТО добились значительного успеха, в частности в области наращивания оборонных расходов, отмечают американские исследователи. Если в 2014 году лишь три государства тратили на оборонные нужды 2% своего ВВП, то к юбилейному 75-му саммиту НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9—11 июля, на этот показатель выйдет уже 18 из 32 стран альянса. Более того, в 2024 году военные расходы европейских стран-участниц НАТО впервые составят 2% от их совокупного ВВП. Но сохраняются и пробелы: странам Европы необходимо избавиться от зависимости от Соединенных Штатов при проведении высокотехнологичных миссий коллективной обороны, а также наладить внутрирегиональное сотрудничество, чтобы максимизировать положительный эффект от растущих оборонных расходов, предупреждают эксперты.

Другой важный компонент — восемь миссий «расширенного передового присутствия» в Восточной Европе. В докладе CSIS отмечается, что на учениях была подтверждена боеготовность всех восьми боевых групп, но лишь две из них, базирующиеся в Литве и Латвии, планируют постоянно увеличивать свою численность до размера бригад (до 5 тыс. человек). Впрочем, эксперты усомнились, будет ли достаточно даже бригад для «сдерживание путем воспрещения», то есть создания условий, в которых противник осознает невозможность успешной атаки, с учетом дисбаланса сил в регионе в пользу России.

Американские аналитики также указали на проволочки при реорганизации сил реагирования альянса. Новая модель вооруженных сил НАТО (NFM), согласованная в Мадриде, предусматривает три уровня развертывания частей в случае кризиса: 100 тыс. человек должны быть доступны для развертывания в течение 10 дней, 200 тыс. — 10—30 дней, и еще 500 тыс. — 30—180 дней. Страны НАТО также открывают новые командования многонациональными войсками в наиболее чувствительных регионах Европы (сейчас их 10, планируется открыть еще одно в финском городе Миккели в 140 км от границы с Россией). Однако у союзников возникли проблемы как с комплектацией сил реагирования, так и с готовностью передать все полномочия по их управлению командованию НАТО.

Эксперты CSIS отмечают, что самым заметным достижением альянса после Мадридского саммита стало вступление Финляндии и Швеции в НАТО.«Это послало мощный политический сигнал Москве и добавило мощную сдерживающую силу в ряды НАТО путем приобретения двух высокоэффективных членов, способных серьезно ограничить свободу маневра России в Балтийском море», — считают авторы доклада.

Президент России Владимир Путин после решения Хельсинки заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО являются ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. Также, по его словам, изменение внешнеполитического курса Финляндии «может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу и действия России будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.

Кроме того, по мнению аналитиков, НАТО также выполнил в значительной мере свои обещания переориентировать программы обучения на коллективную оборону. В том числе альянс провел крупнейшие учения со времен холодной войны «Steadfast Defender», в которых приняли участие 90 тыс. военных. При этом НАТО сосредоточилось на так называемых мультидоменных операциях (тактика ведения войны с примерно равным по силе противником).

С какими трудностями сталкивается альянс

В то же время эксперты CSIS указали, что конфликт на Украине показал критическое состояние оборонной промышленной базы НАТО (ярким примером стали сложности при поставке боеприпасов ВСУ). На этом фоне НАТО и ЕС отдельно предприняли меры для наращивания производства и синхронизации в сфере оборонных закупок, однако, как отмечают аналитики, барьеры, препятствующие ускорению производства, и напряженность между альянсом и ЕС сохраняются.

Авторы доклада подчеркивают, что совокупные оборонные возможности НАТО намного превышают возможности России, даже без учета США, однако, по их оценкам, это не обязательно проявится на поле боя. НАТО сталкивается со значительными пробелами в области боевой готовности, что существенно подрывает традиционные возможности военного сдерживания. В том числе европейские страны сталкиваются с серьезным дефицитом военно-морских сил, средств воздушной обороны, противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и ракет. «Любая крупная боевая операция в Европе будет зависеть от сил США, чтобы компенсировать потребность Европы в сухопутных, морских и воздушных силах, необходимых для выполнения ряда боевых миссий», — отмечают авторы.

Аналитики резюмируют, что обязательства, взятые союзниками по НАТО в Мадриде, не в полной мере были выполнены к саммиту в Вашингтоне, и «путь альянса к более сильной обороне и сдерживанию только начался».

С одной стороны, альянс готов «сразиться сегодня вечером», но вопрос о том, насколько он готов к затяжной войне, остается открытым.«Любой вариант серьезного конфликта между Россией и НАТО, который не закончится быстро, станет столкновением не только армий, но и обществ. Он станет соревнованием по готовности к конфликту, промышленных мощностей и цепочек поставок, вооруженности, логистических возможностей, живой массы, ресурсов и «воли к борьбе», — считают эксперты CSIS. По их мнению, альянсу еще предстоит решить проблемы, связанные с увеличением расходов на оборону, заняться преобразованием оборонного промышленного потенциала и устранить критические пробелы в оснащении.

В то же время аналитики CSIS подчеркивают, что на саммите в Вашингтоне лидеры НАТО должны пересмотреть вопрос о том, достаточно ли высок уровень амбиций, которые они продемонстрировали на встрече в Мадриде. «В эпоху холодной войны стратегия НАТО опиралась на надежный «щит» обороны так же, как и на «меч» ядерного сдерживания. Времена изменились, но не так сильно», — заключают эксперты.