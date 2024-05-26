Шольц допустил, что Украина не вступит в НАТО «в следующие 30 лет»

О том, что Украину в ближайшее время не пригласят в НАТО, ранее заявляли и США. Шольц заявил, что Украина может не вступить в военный блок в ближайшие десятилетия. Москва выступает резко против членства Киева в альянсе

Украина, вероятно, не сможет стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе общения с жителями Берлина.

«Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения (прошлых саммитов НАТО. — РБК) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет», — сказал политик/

Шольц также подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной года назад. По его словам, тогда «это было ясно всем».

В 2019 году власти Украины внесли изменения в Конституцию страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели государства. Президент Украины Владимир Зеленский называл членство в оборонном альянсе единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Спустя полгода после начала спецоперации Украина подала заявку на ускоренное членство в НАТО.

При этом Шольц и ранее неоднократно заявлял, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке. Ранее сегодня он также выступил против разрешения Киеву применять западное оружие для ударов по России, отметив, что цель его политики — не допустить, чтобы конфликт «перерос в очень большую войну». Помимо украинских властей, к этому, в частности, призывал генсек НАТО Йеннс Столтенберг.

Россия считает, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта. Тем не менее в Москве заявляли, что это не повлияет на исход боевых действий. Заявления о необходимости разрешить Украине совершать удары западным оружием по территории России являются безответственной позицией, «опасной своими последствиями», указывали в Кремле.

Также Москва выступает резко против членства Украины в НАТО. О том, что в ближайшее время Киев не намерены приглашать в военный блок, ранее заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. «Мы не ожидаем, что [на июльском саммите альянса] будет приглашение Украине присоединиться к НАТО. Но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины, работающей над тем, чтобы победить в этой войне», — сказал он.