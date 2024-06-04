Байден допустил отказ Украине во вступлении в НАТО
Мирное урегулирование конфликта на Украине заключается не в ее членстве в НАТО, а в невозможности для России устанавливать контроль над новыми территориями, заявил в интервью Time президент США Джо Байден.
«Мир выглядит так, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир», — сказал он.
США должны установить с Украиной такие же отношения, как с другими странами, куда поставляют оружие для «самозащиты в будущем», считает Байден. При этом он подчеркнул, что не выступал против вступления Киева в НАТО.
Осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. В США тогда сочли, что время для этого еще не пришло. В июне 2023 года Байден отказался облегчить процесс вступления и призвал Киев к соответствию всем стандартам альянса. В Госдепе ранее допустили членство Украины в военном блоке после завершения конфликта. Присоединение новых участников должны единогласно одобрить все члены НАТО.
Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции стремление Украины присоединиться к военному блоку. По его словам, Москва видит в этом угрозу собственной безопасности.
В российском МИДе среди условий мирного урегулирования перечисляли отказ Украины от планов вступить в НАТО и ЕС и ее возвращение к нейтральному статусу.
Москва настаивает, что при любых переговорах должны учитываться реалии на земле, то есть вхождение в состав России новых регионов.
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