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Политика ,  
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Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах

Азербайджан заявил о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха
Миротворческий контингент покинул базу в Нагорном Карабахе, где находился после окончания второй карабахской войны. Наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения начали сворачивать осенью 2023 года
Фото: Григорий Печорин / РИА Новости
Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

Завершился процесс вывода российских миротворцев с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

«Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — заявило ведомство. Минобороны также опубликовало видео, на котором российские автомобили уезжают с базы возле аэропорта Ханкенди.

Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах
Video

Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года после окончания второй карабахской войны. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией.

Согласно договоренностям, туда направили 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворцы должны были оставаться в регионе в течение пяти лет — до 2025 года.

Однако в сентябре 2023 года Азербайджан провел в Карабахе военную операцию, после окончания которой объявил об интеграции региона в состав страны. Осенью 2023 года российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха. В Кремле отвергли упреки и заявили, что миротворцы выполняли функции в соответствии со своим мандатом. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, договоренности о прекращении огня в Карабахе не были реализованы в полной мере из-за действий Еревана.

В апреле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что с территории Карабаха начали выводить миротворческие подразделения. По его словам, это решение отвечает новым реалиям, которые сложились в регионе после признания Арменией границ Азербайджана по состоянию на 1991 год.

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Авторы
Теги
Яна Ломакина
Азербайджан Нагорный Карабах миротворцы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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