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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МИД назвал действия Еревана, помешавшие реализации соглашений о Карабахе

МИД России: реализации соглашений о Карабахе помешали действия Армении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Из-за действий Еревана трехсторонние соглашения между ним, Баку и Москвой о Карабахе не были реализованы в полной мере, заявила Захарова. Она упомянула признание Карабаха азербайджанским без гарантии безопасности армян
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Трехсторонние договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе не были реализованы в полной мере из-за действий Еревана, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Армянская сторона на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге изменила на 180 градусов свою позицию по Карабаху, признав его принадлежность Азербайджану и «забыв» при этом с подсказки советчиков из Евросоюза хотя бы упомянуть о необходимости обеспечить надлежащим образом права и безопасность армянского населения данного региона», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

По ее словам, негативно сказалось на судьбе региона использование Лачинского коридора Арменией не в гуманитарных целях, а для поставок оружия в Карабах, а также неготовность обеспечить полный вывод армянского контингента. Последнее, как считает Захарова, во многом привело к столкновениям в регионе.

Представитель МИД России отметила также, что армянская сторона «подмораживает» процесс разблокирования транспортных коммуникаций, в частности блокирует начало работ по восстановлению железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией. Демилитационная работа при консультативном действии России, о чем лидеры стран договорились в 2021 году, все еще не началась, добавила она.

«Так что пробуксовка реализации упомянутых решений высших руководителей — прямой результат непоследовательности действий Еревана, а не политики Москвы, как пытаются утверждать некоторые. Выход из данной непростой ситуации очевиден — вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей», — сказано в сообщении.

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Политика
Фото:Alex McBride / Getty Images

Там подчеркнуто, что Москва готова оказать необходимое содействие, в том числе организовать очередной раунд переговоров о мирном соглашении между Баку и Ереваном.«Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы считаем крайне опасными. Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь — для самой Армении», — отмечается в публикации.

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Захарова уже обвиняла Ереван в том, что трехсторонние договоренности не соблюдаются. В сентябре, во время операции Азербайджана в Карабахе, погибли шесть российских миротворцев. Тогда представитель МИДа заявила, что они «приняли на себя удар ради мира», а армянские власти обвинила в отказе от реализации договоренностей и решении «поискать счастья у НАТО/ЕС».

Боестолкновения в Карабахе завершились спустя день азербайджанской операции, по ее итогам республика прекратила существование. Из региона уехало почти все армянское население. Армянская и азербайджанская стороны в декабре обменялись пленными. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил подписание мирного договора в ближайшее время, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран соглашения.

Стороны договорились провести в январе встречу глав МИД в Вашингтоне, Баку принял предложение Еревана. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян выразил надежду, что в ходе этой встречи удастся окончательно согласовать проект мирного договора.

Серьезных препятствий для заключения мирного договора нет, говорил азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале декабря. По его мнению, вина за отсутствие прогресса в подписании соглашения о мире лежит на армянской стороне.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Нагорный Карабах Армения Азербайджан МИД Мария Захарова

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