Кремль объяснил вывод миротворцев из Карабаха «новыми реалиями»

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Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха отвечает новым реалиям, которые сложились в регионе после признания Арменией границ Азербайджана по состоянию на 1991 год. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, собственно, после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Поэтому реалии геополитические там изменились, и, собственно, там не осталось больше функций для них», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее, 17 апреля, Песков заявил, что Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха. Контингент был развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией, в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Миротворцы должны были оставаться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет — до 2025 года.

Комментируя вывод миротворцев из Карабаха, помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сказал, что решение о досрочном выводе их с азербайджанской территории Москва приняла совместно с Баку.

Азербайджан в сентябре 2023 года провел в Карабахе военную операцию. После нее Баку объявил об интеграции региона в состав страны. Территорию бывшей республики покинули более 100 тыс. этнических армян. После этого был поставлен вопрос о судьбе российского миротворческого контингента. В российском МИДе подчеркивали, что он будет обсуждаться с Баку.

Осенью 2023 года российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения.