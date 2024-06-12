Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений

На втором этапе учений нестратегических ядерных сил ракетчики из Ленинградского военного округа отработают подготовку ракетных пусков из «Искандера», а экипажи кораблей ВМФ снарядят боевыми частями ракет

Во втором этапе учений нестратегических ядерных сил задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот, сообщает Минобороны России.

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«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Участвующие в маневрах экипажи кораблей ВМФ отработают снаряжение судов «специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования» и выходы в назначенные районы патрулирования.

6 мая Минобороны сообщило о подготовке к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия. В Кремле уточнили, что поводом для маневров стали заявления западных политиков о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». На следующий день Белоруссия провела проверку готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия.

9 мая президент России Владимир Путин сообщил, что белорусские военные присоединится к российским на учениях, начиная со второго этапа. Всего маневры предполагают три фазы. Первая началась 21 мая, вторая — 11 июня.

Замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии, начальник авиации Леонид Давидович говорил, что белорусские военные прошли полный цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия. «Экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав также готов, самолеты готовы давно», — сказал он.