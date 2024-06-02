Белорусские военные прошли цикл подготовки к применению ядерного оружия

Военные Белоруссии прошли полный цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия, учения становятся плановыми, заявил начальник авиации Давидович. По его словам, за совместными с Россией учениями ВВС следили в НАТО

Леонид Давидович (Фото: mil.by)

Белорусские военные прошли полный цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия, заявил заместитель командующего Военно-воздушных сил и войсками ПВО Белоруссии, начальник авиации Леонид Давидович в интервью телеканалу СТВ.

«Весь цикл подготовки — теоретический и практический — наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно. Все мероприятия контрольные, скажем, тренировки либо проверки <...> становятся на плановой основе. Мы отрабатываем эти вопросы, иногда меняя ту или иную обстановку. То есть, может быть, с другого аэродрома. Может быть, в какой-то другой еще обстановке. Но экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав также готов, самолеты готовы давно», — сказал он.

Говоря о прошедших в конце мая совместных с Россией учениях ВВС и войск ПВО, Давидович сообщил, что за маневрами следили страны НАТО. По его словам, во время активной фазы учений в небе над Польшей и странами Прибалтики «постоянно висели несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления собственной авиацией».

Начальник белорусской авиации утверждает, что Минск практически ежедневно реагирует на полеты западных разведывательных самолетов вдоль своих границ. «Мы патрулируем нашей истребительной авиацией, нашей авиацией непосредственной поддержки, вертолетами, также выполняем задачи по патрулированию наших государственных границ», — пояснил он.

6 мая Минобороны России заявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Опрошенные РБК эксперты отмечали, что Россия периодически проводила учения с отработкой применения таких вооружений.

В Кремле уточняли, что поводом для маневров стали заявления западных политиков о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».

На следующий день Белоруссия провела проверку готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия. По словам госсекретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, эти мероприятия обусловлены текущей военно-политической обстановкой, синхронизированы с действиями России, «носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств».

Президент России Владимир Путин позже рассказал, что Белоруссия присоединится к учениям с ТЯО на втором этапе. Всего запланировано три фазы маневров.