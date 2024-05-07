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Военная операция на Украине ,  
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Белоруссия начала проверку носителей тактического ядерного оружия

В Белоруссии началась внезапная проверка носителей тактического ядерного оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Белоруссия совместно с Россией проведет внезапную проверку сил и средств носителей тактического оружия. Ранее Москва анонсировала учения в ответ на заявления Запада о возможности отправки контингента на Украину
Виктор Гулевич
Виктор Гулевич (Фото: modmilby / Telegram)

Вооруженные силы Белоруссии начали проверку готовности сил и средств носителей тактического оружия, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

«В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», — заявил генерал-майор Виктор Гулевич.

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Фото:Минобороны РФ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что 7 мая получил распоряжение главнокомандующего Вооруженными силами республики на проведение внезапной проверки. Он уточнил, что в готовность к выполнению задач будут приведены дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

«В ходе нее [проверки] будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами», — приводит слова Хренина Минобороны Белоруссии.

Как уточнил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, внезапные проверки являются «самым действенным способом» совершенствования боевой готовности армии и обусловлены текущей военно-политической обстановкой. «Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых нашими коллегами из Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними», — приводит его слова БелТА.

Вольфович подчеркнул, что проводимые мероприятия «носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств». Он также анонсировал продолжение проверок боевой мобилизационной готовности в будущем.

Накануне Минобороны России сообщило о начале подготовки к учениям по отработке применения тактического ядерного оружия. В маневрах планируется задействовать ракетные соединения Южного военного округа, авиацию и Военно-морской флот. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поводом для учений стали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, представителей Великобритании и США о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». По его словам, «это совсем новый виток эскалации напряженности», который требует «особого внимания и особых мер».

25 марта 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Одним из поводов для этого послужило решение Великобритании о поставке бронебойных снарядов с сердечником из обедненного урана Украине. По словам главы государства, к 1 июлю Москва построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений, а до этого начнет обучение белорусских экипажей. Тогда Путин не назвал конкретные сроки появления тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Белоруссия ядерное оружие Минобороны

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

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