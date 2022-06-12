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Подоляк заявил о желании Киева получить около 300 ракетных комплексов
Украина хотела бы получить от Запада около 300 ракетных комплексов, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью газете The Daily Telegraph.
«Что касается ракетных комплексов, то нам нужно не три или четыре комплекса, а порядка 300», — сказал Подоляк.
Он отметил, что украинской армии приходится сражаться «с танком из пистолета» из-за того, что европейские страны уклоняются от поставок вооружений.
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