В Киеве пообещали «истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО

США обсуждают вопрос поставки реактивных систем залпового огня. Алексей Арестович сообщил, что решение будет принято в ближайшее время. Если Вашингтон откажется, Украина устроит «образцово-показательную истерику», предупредил он

Ракетная система залпового огня США (Фото: Ahn Young-joon / AP)

Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live».

Арестович комментировал заявления Вашингтона о том, что США не будут поставлять Украине дальнобойные снаряды для РСЗО, которые смогли бы достичь российской территории. На прошлой неделе CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность передать Украине реактивные системы залпового огня. В зависимости от боеприпасов разнится дальнобойность систем — от 70 до сотен километров.

30 мая Байден заявил, что США не будут поставлять Украине снаряды, способные достичь России.

«Есть высокоточные дальнобойные ракеты типа ATACMS, вот они летят на 300 км почти и очень точно попадают, есть обычные кассетные неуправляемые ракеты, которые летят на 70 км. Это аналог «Смерча» и «Урагана». Нам хватит с головой и 70 [км]», — пояснил Арестович.

Он подчеркнул, что в рамках последней поставки американской военной помощи речь шла именно о ракетах, а не о комплексах для их запуска. Решение о поставках последних будет приниматься в ближайшее время, добавил он.

На вопрос автора программы Марка Фейгина, бывшего депутата Госдумы и политика, может ли случиться так, что США не поставят и комплексы, Арестович заявил: «Не дадут, тогда устроим образцово-показательную истерику».

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл решение Байдена не поставлять Украине дальнобойных снарядов разумным. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений», — заявлял он.

Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь выражал беспокойство из-за намерений Вашингтона поставить Киеву РСЗО. Он назвал такую вероятность «беспрецедентной накачкой Украины вооружениями» и подчеркнул, что это повышает риски эскалации конфликта.