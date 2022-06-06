Великобритания отправит Украине РСЗО, несмотря на предупреждение Путина

Президент России накануне заявил, что военные начнут наносить удары по украинским объектам, которые они раньше не атаковали, если западные страны поставят Киеву ракеты большой дальности. Лондон не отказался от своих намерений

Реактивная система залпового огня М270 (Фото: Lee Jae-Won / Reuters)

Великобритания после предупреждения российских властей не откажется от идеи поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия. Планы передать Киеву установки M270 подтвердил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, передает The Guardian. Их точное число министр не назвал.

«Россия меняет тактику — должна меняться и наша поддержка Украине», — объяснил решение Уоллес.

По данным источника издания, Лондон потребовал от Киева заверений, что РСЗО не будут использоваться для ударов по целям на территории России, и есть уверенность, «что оружие будет использовано надлежащим образом» — «для защиты Украины на территории Украины». К материалу газеты прикреплена схема, на которой рядом с M270 изображена одна из используемых с установкой ракет — M31A1, дальность ее полета составляет до 80 км.

Ранее Уоллес уже озвучивал планы отправить на Украину M270, отмечая, что решение было принято в координации с США, которые передадут Киеву РСЗО HIMARS.

В Госдепартаменте США незадолго до этого пообещали не отправлять ракеты большой дальности, «которые выходят за рамки поля боя на Украине». Киев заверил Вашингтон, что не будет использовать РСЗО для ударов по территории России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский тоже исключал атаки целей в России с помощью западного оружия большой дальности: «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория».

Российские власти обвиняют поставляющие Киеву оружие страны в стремлении затянуть конфликт. Президент России Владимир Путин в вышедшем 5 июня интервью каналу «Россия 1» заявил, что военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, по которым их пока не наносили, если иностранные государства будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи прежде говорил о «законности» возможных ударов ВСУ по военным целям в России с помощью западного оружия. В российском оборонном ведомстве после этого предупредили о пропорциональном ответе на провоцирование со стороны Лондона.