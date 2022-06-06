Великобритания отправит Украине РСЗО, несмотря на предупреждение Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:12
В МИД Германии объяснили отказ от встречи министра с послом Украины Политика, 11:11
На стыке Рублевки и Кутузовского построили новый квартал. Что важно знать РБК Недвижимость, 11:07
Rusal подал иск к Rio Tinto из-за передачи ей контроля над СП в Австралии Бизнес, 11:00
Об итогах экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit» Партнерский материал, 11:00
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 10:56
Власти Москвы запланировали построить спорткомплекс в Ново-Переделкино Город, 10:56
Шестеркин отразил 49 бросков и стал вторым по сейвам в истории клуба НХЛ Спорт, 10:56
Как вернуть долг в период моратория на банкротство Pro, 10:55
Великобритания отправит Украине РСЗО, несмотря на предупреждение Путина Политика, 10:53
ПСБ вошел в топ-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса Пресс-релиз, 10:51
Оптимизация в условиях кризиса: как Process mining помогает компаниям РБК +, 10:50
В Британии проголосуют по вопросу о вотуме недоверия Борису Джонсону Политика, 10:44
Языковое импортозамещение: нужно ли бояться иностранных слов Экономика образования, 10:40
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Великобритания отправит Украине РСЗО, несмотря на предупреждение Путина

Президент России накануне заявил, что военные начнут наносить удары по украинским объектам, которые они раньше не атаковали, если западные страны поставят Киеву ракеты большой дальности. Лондон не отказался от своих намерений
Реактивная система залпового огня М270
Реактивная система залпового огня М270 (Фото: Lee Jae-Won / Reuters)

Великобритания после предупреждения российских властей не откажется от идеи поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия. Планы передать Киеву установки M270 подтвердил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, передает The Guardian. Их точное число министр не назвал.

«Россия меняет тактику — должна меняться и наша поддержка Украине», — объяснил решение Уоллес.

По данным источника издания, Лондон потребовал от Киева заверений, что РСЗО не будут использоваться для ударов по целям на территории России, и есть уверенность, «что оружие будет использовано надлежащим образом» — «для защиты Украины на территории Украины». К материалу газеты прикреплена схема, на которой рядом с M270 изображена одна из используемых с установкой ракет — M31A1, дальность ее полета составляет до 80 км.

Ранее Уоллес уже озвучивал планы отправить на Украину M270, отмечая, что решение было принято в координации с США, которые передадут Киеву РСЗО HIMARS.

Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS
Политика
РСЗО HIMARS
В Госдепартаменте США незадолго до этого пообещали не отправлять ракеты большой дальности, «которые выходят за рамки поля боя на Украине». Киев заверил Вашингтон, что не будет использовать РСЗО для ударов по территории России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский тоже исключал атаки целей в России с помощью западного оружия большой дальности: «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория».

Российские власти обвиняют поставляющие Киеву оружие страны в стремлении затянуть конфликт. Президент России Владимир Путин в вышедшем 5 июня интервью каналу «Россия 1» заявил, что военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, по которым их пока не наносили, если иностранные государства будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи прежде говорил о «законности» возможных ударов ВСУ по военным целям в России с помощью западного оружия. В российском оборонном ведомстве после этого предупредили о пропорциональном ответе на провоцирование со стороны Лондона.

Читайте на РБК Pro
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Великобритания ракеты Украина Бен Уоллес РСЗО
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Британия передаст Украине оружие на £100 млн, в том числе ПЗРК Starstreak
Политика
Посол России обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине
Политика
В Великобритании выявили случай редкой оспы обезьян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter