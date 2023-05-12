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В Крыму сбили беспилотник

Сергей Аксенов: силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма
Пострадавших и разрушений нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. О предыдущей атаке нескольких беспилотников в Крыму и Севастополе местные власти сообщали несколько дней назад
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», — написал он.

В ночь на 7 мая ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отбили в Крыму атаку беспилотников, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всего на город и Крым в целом было направлено более десяти украинских дронов, говорил он.

Власти российских регионов неоднократно заявляли об атаках беспилотников.

11 мая украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области, за день до этого в Белгородской области взорвалось два беспилотника, а еще один был уничтожен системой ПВО. 10 мая атаку двух беспилотников пресекли на военном объекте в Воронежской области. В тот же день ПВО сбили беспилотники под Курском и в Валуйском городском округе Белгородской области.

3 мая об атаке двух дронов на Кремль сообщала пресс-служба президента России. В сообщении указывалось, что дроны были «выведены из строя». На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из двух беспилотников взорвался у крыши Сенатского дворца. Президента Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев. Получивший повреждения купол Сенатского дворца починили через несколько дней.

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В Крыму сбили беспилотник
В Крыму сбили беспилотник

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
беспилотники дрон Крым Военная операция на Украине
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