В Крыму сбили беспилотник
Силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», — написал он.
В ночь на 7 мая ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отбили в Крыму атаку беспилотников, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всего на город и Крым в целом было направлено более десяти украинских дронов, говорил он.
Власти российских регионов неоднократно заявляли об атаках беспилотников.
11 мая украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области, за день до этого в Белгородской области взорвалось два беспилотника, а еще один был уничтожен системой ПВО. 10 мая атаку двух беспилотников пресекли на военном объекте в Воронежской области. В тот же день ПВО сбили беспилотники под Курском и в Валуйском городском округе Белгородской области.
3 мая об атаке двух дронов на Кремль сообщала пресс-служба президента России. В сообщении указывалось, что дроны были «выведены из строя». На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из двух беспилотников взорвался у крыши Сенатского дворца. Президента Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев. Получивший повреждения купол Сенатского дворца починили через несколько дней.