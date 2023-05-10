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Воронежский губернатор сообщил об атаке дронов на военный объект

Губернатор Гусев: на военном объекте в Воронежской области пресекли атаку двух дронов
Один из беспилотников отклонился от курса и упал «в результате мер воздействия», а второй уничтожили огневым поражением. Baza пишет, что в результате атаки пострадали 14 военнослужащих
Александр Гусев
Александр Гусев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На воронежском военном объекте пресекли атаку двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — уточнил он.

В регионе «реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности», добавил губернатор.

Телеграм-канал Baza пишет, что дроны ночью атаковали военный полигон. Два начиненных взрывчаткой аппарата подлетели к объекту и взорвались при падении. В результате, по данным канала, пострадали около 14 военных, погибших не было.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

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Кроме того, Baza сообщила, что 9 мая недалеко от военного аэродрома в Воронежской области сбили неопознанный летательный объект. По предварительным данным, предмет летел на высоте 500 м. К вечеру его обломки нашли недалеко от местного кладбища, их отправили на экспертизу. Никто не пострадал.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Воронежская область беспилотники атака Александр Гусев
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