Воронежский губернатор сообщил об атаке дронов на военный объект
На воронежском военном объекте пресекли атаку двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — уточнил он.
В регионе «реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности», добавил губернатор.
Телеграм-канал Baza пишет, что дроны ночью атаковали военный полигон. Два начиненных взрывчаткой аппарата подлетели к объекту и взорвались при падении. В результате, по данным канала, пострадали около 14 военных, погибших не было.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
Кроме того, Baza сообщила, что 9 мая недалеко от военного аэродрома в Воронежской области сбили неопознанный летательный объект. По предварительным данным, предмет летел на высоте 500 м. К вечеру его обломки нашли недалеко от местного кладбища, их отправили на экспертизу. Никто не пострадал.