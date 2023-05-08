ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Валуйский городской округ на западе граничит с Харьковской областью Украины.

Власти российских регионов не раз сообщали о сбитых над ними дронах. Так, в середине марта, Гладков написал, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Обломки дрона упали на крышу гаража частного жилого дома. В результате никто не пострадал. За день до этого система ПВО сбилачетыре ракеты. Повреждения при падении обломков получили два частных дома, также пострадала одна женщина.

С весны 2022 года в Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. 4 февраля Гладков сделал его бессрочным. Также в регионе введен средний уровень реагирования.