Губернатор Гладков: над Белгородским районом взорвались и упали два беспилотника

Гладков сообщил о взрыве двух беспилотников в Белгородском районе

Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородском районе взорвались и упали два беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника», — написал Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены автомобиль и два жилых дома: выбиты окна и посечены заборы. На место выехали оперативные службы.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

8 мая Гладков сообщал, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Валуйском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины. Пострадавших не было.

В середине марта Гладков написал, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Обломки дрона упали на крышу гаража частного жилого дома. Тогда тоже никто не пострадал.