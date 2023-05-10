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Гладков сообщил о взрыве двух беспилотников в Белгородском районе

Губернатор Гладков: над Белгородским районом взорвались и упали два беспилотника
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородском районе взорвались и упали два беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника», — написал Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены автомобиль и два жилых дома: выбиты окна и посечены заборы. На место выехали оперативные службы.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

8 мая Гладков сообщал, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Валуйском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины. Пострадавших не было.

В середине марта Гладков написал, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Обломки дрона упали на крышу гаража частного жилого дома. Тогда тоже никто не пострадал.

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Гладков сообщил о взрыве двух беспилотников в Белгородском районе
Гладков сообщил о взрыве двух беспилотников в Белгородском районе

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
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