Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике в деревне под Курском

Силы ПВО сбили беспилотник под Курском, его обломки упали в деревне Толмачево, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы», — написал Старовойт.

Деревня Толмачево расположена примерно в 100 км от Сумской области Украины.

7 мая поселок Теткино в Глушковском районе области попал под обстрел. Всего, по словам губернатора, там «насчитали десять прилетов», никто не пострадал. В результате повреждения получили кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов и газовая труба, в некоторых домах пропал свет. В детском саду нашли неразорвавшийся снаряд, позже боеприпас вынесли оттуда.