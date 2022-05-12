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Iltalehti узнала о возможном отключении поставок газа в Финляндию

Поставки газа из России могут прекратиться в пятницу, 13 мая, пишет издание. Это вызовет проблемы в промышленности и при производстве продуктов. Ранее в Хельсинки заявили о желании вступить в НАТО
«Газпром» GAZP ₽230,56 -4,72% Купить
Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Финское издание Iltalehti сообщило о возможном отключении Финляндии от поставок газа из России в качестве ответной меры на объявление о намерении вступить в НАТО. Это может произойти в пятницу, 13 мая.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

«Ключевые политики страны были предупреждены о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Финляндия пока не намерена это комментировать, но ждет, не прекратится ли подача газа. Если это будет реализовано, то возникнут серьезные проблемы для части финской промышленности и отрасли производства продуктов питания», — сообщает издание.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее предполагалось, что поставки российского газа могут прекратиться в страну в период с 21 по 23 мая, после того как в Хельсинки отказались оплачивать топливо в рублях. Газета Helsingin Sanomat сообщала, что местные власти готовятся к прекращению поставок с 21 мая. По данным издания, российский «Газпром» дал время финской государственной газовой компании Gasum до 20 мая по вопросу перевода оплаты за газ на рубли. Согласно источникам газеты, крайний срок одинаков для многих других стран ЕС.

27 апреля власти Финляндии сообщили об отказе от оплаты газа рублями. Министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен заявила, что это соответствует решению Еврокомиссии, которая сочла такую меру нарушением контрактов. Министр тогда выразила уверенность, что Москва намерена разделить европейские страны и установить над ними контроль. «Это может быть расценено как шантаж со стороны России и часть [ее] геополитических амбиций», — добавила она.

Однако, как отмечает Iltalehti, перенос сроков отключения от поставок на более ранние произошел после подтверждения Финляндией намерения как можно скорее вступить в НАТО.

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12 мая президент страны Саули Ниинистё и премьер Санна Марин заявили, что Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. По их мнению, это должно укрепить безопасность Финляндии. Причины, побудившие Финляндию изменить политику невступления в военные альянсы, объяснил глава МИД страны Пекка Хаависто. Он заявил, что военные действия, начатые Россией, создали опасность для стабильности всей Европы. Также, по его словам, с начала российской военной операции на Украине 24 февраля в Финляндии поднимался вопрос того, как произошедшие события скажутся на безопасности страны.

В ответ на решение о вступлении в НАТО в МИД России пообещали, что Москва предпримет ответные шаги, в том числе военно-технического характера. В министерстве назвали данный шаг наносящим серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в регионе. В российском МИДе сочли, что НАТО «напористо» убеждало Хельсинки вступить в альянс, чтобы «продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране».

О переводе всех платежей за поставки газа в рубли заявил в конце марта президент России Владимир Путин, эту меру он поручил применять к «недружественным странам» — в этот список входят Финляндия, все остальные страны Евросоюза, США, Япония, Микронезия, Сан-Марино и другие. Путин обосновал свое решение стремлением «отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», чего следует достичь, по его убеждению, «в самое ближайшее время». Схема начала действовать с 1 апреля.

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Фото:europolgaz.com.pl

Европейские страны и компании разделились в своих оценках решения Москвы. В Еврокомиссии не раз говорили, что следование требованиям об оплате в рублях станет нарушением введенных против России санкций. «Компании с такими контрактами не должны соглашаться с требованиями России. Это было бы нарушением санкций, а значит, несло бы высокий риск для компаний», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце апреля.

О несогласии с требованием России заявили в Париже, Берлине, Лондоне и других столицах, в том числе в Варшаве и Софии. «Газпром» сообщил о приостановке поставок в Польшу и Болгарию «в связи с неоплатой в рублях».

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