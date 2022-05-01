Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
США пообещали продолжать поддержку модернизации армии Молдавии Политика, 01:36
На Украине назвали срок получения страной статуса кандидата в члены ЕС Политика, 01:14
Генич назвал Дзюбу позорником после отказа от спора Спорт, 00:49
Финская газета узнала о крайнем сроке перевода платежей за газ на рубли Политика, 00:48
Победа ЦСКА, отмена «регулярки», скандалы. Чем запомнился сезон КХЛ Спорт, 00:30
Минобороны сообщило о задержаниях жителей за Telegram в Николаеве Политика, 00:20
Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине Политика, 00:10
Что изменится в российских законах в мае Общество, 00:00
Грузия призвала США увеличить ее политическую поддержку Политика, 30 апр, 23:50
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 30 апр, 23:50
Минобороны сообщило о поставках Украиной зерна в ЕС в обмен на оружие Политика, 30 апр, 23:30
Минобороны Швеции обвинило Россию в нарушении воздушного пространства Политика, 30 апр, 23:06
Прибыль китайского производителя вакцин Sinovac за год выросла в 78 раз Бизнес, 30 апр, 22:56
МИД Дании сообщил об опознании семьей погибшего на Украине солдата Политика, 30 апр, 22:52
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Финская газета узнала о крайнем сроке перевода платежей за газ на рубли

По данным источников Helsingin Sanomat, для Финляндии, как и для других стран ЕС, «Газпром» установил крайний срок перевода платежей за газ на рубли на 20 мая
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Власти Финляндии готовится к прекращению поставок газа из России 21 мая, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, российский «Газпром» дал время финской государственной газовой компании Gasum до 20 мая по вопросу переводы оплаты за газ за рубли. Согласно источникам газеты, крайний срок одинаков для многих других стран ЕС.

Не исключено, что 21 мая подача российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы будет прекращена, пишет Helsingin Sanomat.

Эстония и Финляндия договорились арендовать плавучий СПГ-терминал
Политика
Фото:Петр Цырендоржиев / ТАСС

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе всех платежей за поставки газа в рубли, меру он поручил применять к «недружественным странам» — в этот список в том числе входят Финляндия, а также все остальные страны Евросоюза, США, Япония и др. Путин обосновал свое решение стремлением «отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», чего следует достичь, по его убеждению, «в самое ближайшее время». Схема начала действовать с 1 апреля.

Финляндия ранее отказалась платить за газ по новой схеме. По словам финского министра по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен, решение принято в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, которая сочла такую меру нарушением контрактов. Министр добавила, что Финляндия стремится как можно скорее отказаться от импорта газа из России.

27 апреля «Газпром» объявил о приостановке поставок газа Польше и Болгарии. Как пояснили в компании, «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) отказались платить за дальнейшие поставки газа в рублях, как этого требует российское законодательство. В «Газпроме» также предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. Транзит газа там обещали возобновить в момент оплаты, осуществленной по новому порядку.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Hadi Mizban / AP Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Bill Pugliano / Getty Images «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие
Статьи
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий
Прогнозы
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи

В то же время Bloomberg сообщал, что четыре европейские компании уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях, а десять компаний открыли спецсчета в Газпромбанке. Всего список покупателей газа из списка «недружественных» стран насчитывает 23 государства, уточнили в агентстве.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Финляндия поставки газа санкции Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Премьер Греции заявил, что российский газ нельзя заменить «в одночасье»
Политика
Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях
Политика
Володин поддержал решение «Газпрома» приостановить поставки газа в Европу
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter