Финская газета узнала о крайнем сроке перевода платежей за газ на рубли

По данным источников Helsingin Sanomat, для Финляндии, как и для других стран ЕС, «Газпром» установил крайний срок перевода платежей за газ на рубли на 20 мая

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Власти Финляндии готовится к прекращению поставок газа из России 21 мая, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, российский «Газпром» дал время финской государственной газовой компании Gasum до 20 мая по вопросу переводы оплаты за газ за рубли. Согласно источникам газеты, крайний срок одинаков для многих других стран ЕС.

Не исключено, что 21 мая подача российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы будет прекращена, пишет Helsingin Sanomat.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе всех платежей за поставки газа в рубли, меру он поручил применять к «недружественным странам» — в этот список в том числе входят Финляндия, а также все остальные страны Евросоюза, США, Япония и др. Путин обосновал свое решение стремлением «отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», чего следует достичь, по его убеждению, «в самое ближайшее время». Схема начала действовать с 1 апреля.

Финляндия ранее отказалась платить за газ по новой схеме. По словам финского министра по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен, решение принято в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, которая сочла такую меру нарушением контрактов. Министр добавила, что Финляндия стремится как можно скорее отказаться от импорта газа из России.

27 апреля «Газпром» объявил о приостановке поставок газа Польше и Болгарии. Как пояснили в компании, «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) отказались платить за дальнейшие поставки газа в рублях, как этого требует российское законодательство. В «Газпроме» также предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. Транзит газа там обещали возобновить в момент оплаты, осуществленной по новому порядку.

Читайте на РБК Pro Pro Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов Статьи Pro Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Инструкции Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи Pro «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции Исследования Pro Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Статьи Pro 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки Статьи Pro На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий Прогнозы Pro С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки Статьи

В то же время Bloomberg сообщал, что четыре европейские компании уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях, а десять компаний открыли спецсчета в Газпромбанке. Всего список покупателей газа из списка «недружественных» стран насчитывает 23 государства, уточнили в агентстве.