Моравецкий заявил о желании производить снаряды с ураном в Польше

Моравецкий отметил, что говорил с американскими военными по поводу размещения в Польше заводов, которые будут обслуживать танки Abrams. Также он заявил о желании наладить производство снарядов с обедненным ураном для этих танков

Танк Abrams (Фото: Staff Sgt. Austin Berner / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша хочет разместить на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство сердечников из обедненного урана для боеприпасов Abrams», — сказал политик.

Кроме этого, по его словам, не позднее июня в Польшу прибудут 14 танков Abrams на смену советской технике, отправленной на Украину. Он отметил, что это лишь «прелюдия», поскольку всего Варшава заказала в США 250 «Абрамсов».

Моравецкий также рассказал, что говорил с американскими военными и руководством по поводу размещения в Польше заводов, которые будут обслуживать и ремонтировать эти танки в Европе.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран. Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

О планах поставить Украине наряду с танками Challenger 2 бронебойные снаряды с обедненным ураном Минобороны Великобритании заявило 21 марта. Ведомство подчеркнуло, что такие боеприпасы используются Британией многие годы и не имеют «никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу».

США также назвали данные снаряды «обычными» и сообщили, что не планируют подобных поставок Украине. В Вашингтоне подчеркнули, что, согласно исследованиям, обедненный уран не несет радиационной угрозы, оружие с ним не относится к ядерному.

В то же время российские власти инициативу Лондона раскритиковали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире и это «плохо кончится» для Лондона. «Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии», — сказал глава МИДа.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что если такое оружие будет передано Украине, то тем самым будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена отреагировать на передачу снарядов с обедненным ураном.

Спустя полторы недели Путин объявил о планах разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Одним из оснований для такого решения президент назвал планы Британии направить Украине боеприпасы с обедненным ураном.