Моравецкий заявил о желании производить снаряды с ураном в Польше

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
В утечке документов Пентагона нашли данные о потерях украинской армии Политика, 00:34
В Новой Москве произошла стрельба Общество, 00:18
Минобороны Украины назвало данные из утечек Пентагона смесью правды и лжи Политика, 00:08
Застройщики выставили на продажу лишь половину строящегося жилья Недвижимость, 00:02
Справится ли «Манчестер Юнайтед» без лидера. Интриги плей-офф Лиги Европы Спорт, 00:01
Банки Швейцарии ужесточат контроль за счетами россиян Финансы, 00:00
Демографы назвали число мигрантов для стабилизации населения России Экономика, 00:00
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Спорт, 12 апр, 23:55
В ЮАР сочли ордер на арест Путина «палками в колесах» саммита БРИКС Политика, 12 апр, 23:42
Картаполов заявил о «вое пропиндосской шушеры» из-за закона о повестках Политика, 12 апр, 23:28
Моравецкий заявил о желании производить снаряды с ураном в Польше Политика, 12 апр, 23:14
Борисов заявил, что Путин одобрил создание Российской орбитальной станции Технологии и медиа, 12 апр, 22:43
«МегаФон» попал в санкционный список США. Что это значит Технологии и медиа, 12 апр, 22:27
HBO показала первый тизер сериала по «Гарри Поттеру» Технологии и медиа, 12 апр, 22:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Моравецкий заявил о желании производить снаряды с ураном в Польше

Моравецкий: Польша намерена производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
Моравецкий отметил, что говорил с американскими военными по поводу размещения в Польше заводов, которые будут обслуживать танки Abrams. Также он заявил о желании наладить производство снарядов с обедненным ураном для этих танков
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Staff Sgt. Austin Berner / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша хочет разместить на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство сердечников из обедненного урана для боеприпасов Abrams», — сказал политик.

Кроме этого, по его словам, не позднее июня в Польшу прибудут 14 танков Abrams на смену советской технике, отправленной на Украину. Он отметил, что это лишь «прелюдия», поскольку всего Варшава заказала в США 250 «Абрамсов».

Моравецкий также рассказал, что говорил с американскими военными и руководством по поводу размещения в Польше заводов, которые будут обслуживать и ремонтировать эти танки в Европе.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран.

Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

О планах поставить Украине наряду с танками Challenger 2 бронебойные снаряды с обедненным ураном Минобороны Великобритании заявило 21 марта. Ведомство подчеркнуло, что такие боеприпасы используются Британией многие годы и не имеют «никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу».

Читайте на РБК Pro
Рынку складов предрекали падение, но теперь ждут дефицита. Что происходит
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках

США также назвали данные снаряды «обычными» и сообщили, что не планируют подобных поставок Украине. В Вашингтоне подчеркнули, что, согласно исследованиям, обедненный уран не несет радиационной угрозы, оружие с ним не относится к ядерному.

В то же время российские власти инициативу Лондона раскритиковали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире и это «плохо кончится» для Лондона. «Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии», — сказал глава МИДа.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что если такое оружие будет передано Украине, то тем самым будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена отреагировать на передачу снарядов с обедненным ураном.

Спустя полторы недели Путин объявил о планах разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Одним из оснований для такого решения президент назвал планы Британии направить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша Abrams снаряды уран США
Материалы по теме
На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о запрете урановых снарядов
Политика
Минобороны России назвало риски применения снарядов с обедненным ураном
Политика
В Белом доме снаряды с обедненным ураном назвали «обычными»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter