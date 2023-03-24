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Минобороны России назвало риски применения снарядов с обедненным ураном

Минобороны России: применение снарядов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред
В военном ведомстве предупредили, что число больных онкологией из-за применения таких боеприпасов может вырасти, а территория Украины будет заражена на долгие годы
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга рассказал о том, чем опасны снаряды с обедненным ураном, которые британские власти пообещали отправить на Украину. По его словам, такие боеприпасы применяют лишь страны НАТО.

Как объяснил Кириллов, обедненный уран — тривиальное название металла, основу которого составляют изотопы урана-238 и менее 1% урана-235. «Использование обедненного урана в таких боеприпасах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает высокое бронепробивное действие», — рассказал он.

В результате удара такого снаряда «происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий». «Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени, урановая пыль приводит к изменению внутренних органов», — рассказал Кириллов.

Он пояснил, что в Ираке и бывшей Югославии, где применялись такие снаряды, росла заболеваемость раком как среди мирных жителей, так и у военнослужащих, которые участвовали в этих конфликтах. По данным главного военно-медицинского инспектора Италии, злокачественные опухоли были выявлены у 4095 человек, 330 умерли.

Как отметил Кириллов, в странах НАТО осведомлены об опасности последствий применения боеприпасов с обедненным ураном и проблемах с очисткой районов, где они применяются.

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«После применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади на территории Украины будут заражены. Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия», — сказал представитель Минобороны.

На этой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву артиллерийские снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что западные страны, похоже, «действительно решили воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле» и что Москве придется реагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом».

В британском Минобороны назвали критику со стороны Москвы «намеренным распространением дезинформации». Ведомство объяснило, что британская армия десятилетиями использует снаряды с обедненным ураном, это стандартный компонент, который не имеет отношения к ядерному оружию, и российским властям об этом известно.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гораздо опаснее боевые действия, которые «уносят тысячи жизней».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
уран Минобороны
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